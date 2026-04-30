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Pronostici Rayo Vallecano-Strasburgo: marcatore e tiri in porta

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Rayo Vallecano-Strasburgo, i pronostici del match: dal marcatore ai possibili tiratori, ecco tutte le dritte

Road to Lipsia. Protagonisti di due quarti di finale al cardiopalma, Rayo Vallecano e Strasburgo si sfidano al Campo de Fútbol de Vallecas nella gara d’andata di una semifinale che si preannuncia piuttosto tirata.

De Frutos a contatto con un avversario
Pronostici Rayo Vallecano-Strasburgo: marcatore e tiri in porta (Ansa Foto) – IlVeggente.it

Match al quale gli spagnoli si presentano partendo sostanzialmente da favoriti. De Frutos e compagni hanno tutte le carte in regola per far valere il fattore campo portando la contesa lungo i binari più congeniali alle proprie caratteristiche: proprio lo spagnolo, eclettico nei suoi movimenti, è un passaggio più o meno obbligato in chiave player building.

Nelle otto partite stagionali disputate in Conference League, Julio Enciso ha scoccato nove conclusioni verso lo specchio di porta avversario. Statistiche rese ancor più invitanti dallo score di tre gol e tre assist che il paraguayano ha attualmente a referto nelle stesse gare prese in esame: l’Over 0,5 tiro in porta plus per lui rappresenta una soluzione invitante.

Un’altra candidatura alla quale prestare particolare attenzione è quella che porta ad Isi Palazon: il jolly del Rayo – che in Conference League ha trovato la via del gol già in tre occasioni – ha la media di un tiro ogni 58 minuti. Laddove partisse titolare, infine, anche Sebastian Nanasi (0,75 tiri in porta a partita) può finire nel novero dei tiratori dell’incontro.

Jorge De Frutos marcatore plus; Enciso, Palazon e Nanasi Over 0,5 tiro in porta plus si trovano a quota 9,11 su Goldbet.

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