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Pronostico Girona-Maiorca: basta questo per essere felici

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Girona-Maiorca è una gara della trentaquattresima giornata della Liga e si gioca venerdì: dove vederla, formazioni, pronostico

Se in Liga davanti i giochi sono praticamente fatti, dietro ci sono anche molte cose da dire. Ci sono almeno nove squadre che si giocano due posti per la retrocessione e, quando mancano cinque giornate al termine del campionato, tutto potrebbe succedere.

Pronostico Girona-Maiorca
Pronostico Girona-Maiorca: basta questo per essere felici (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Il Girona, con 38 punti non è tranquilla, figuriamoci se lo è il Maiorca che invece ne ha tre in meno. Anche se c’è da dire che entrambe al momento sarebbero fuori dalla lotta retrocessione. Ma non basta proprio. I padroni di casa si presentano a questo importante appuntamento dopo due sconfitte di fila che hanno sicuramente fatto alzare il livello di guardia. Mentre il Maiorca, se tralasciamo la sconfitta dell’ultimo weekend contro l’Alaves, stava vivendo un momento di forma assai importante con tre risultati utili di fila – tra i quali la vittoria contro il Real Madrid – che hanno riacceso in maniera importante le speranze salvezza.

Evidente, adesso, che l’obiettivo di tutte è quello di rimanere agganciati al treno salvezza e anche muovere in maniera non proprio sensibile la classifica – ci riferiamo al possibile pareggio – potrebbe stare comodo a tutti. Ed è per questo che ci aspettiamo sicuramente un match bloccato, ricco di tensioni, nel quale nessuno avrà la minima voglia di sbagliare. E come finiscono di solito queste partite?

Come vedere Girona-Maiorca in diretta tv e streaming

Come vedere Girona-Maiorca
Come vedere Girona-Maiorca in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida Girona-Maiorca, gara valida per la trentaquattresima giornata della Liga spagnola, è in programma venerdì alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.40 su GoldbetLottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.65 su Goldbet e Lottomatica.

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Il pronostico

Un punto a testa e tutti felici. Una gara bloccata, una gara che mettendo in palio un pezzo così grosso di stagione può solo finire in un modo. Con un pareggio.

Le probabili formazioni di Girona-Maiorca

GIRONA (4-2-3-1): Gazzaniga; Martinez, Reis, Blind, Frances; Martin, Witsel; Tsygankov, Lemar, Ounahi; Echeverri. 
MAIORCA (4-3-1-2): Roman; Maffeo, Lopez, Valjent, Mojica; Costa, Mascarell, Darder; Morlanes; Muriqi, Virgili.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1

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