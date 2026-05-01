I pronostici del weekend (1-2 maggio): Serie A e campionati esteri

I pronostici del weekend, trentacinquesima giornata di campionato in Serie A, in campo anche Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1
Tornano in campo tutti i principali campionati europei: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1. Vittorie in arrivo per PSG, Monaco, Arsenal, Inter e Juventus.
Tra le partite da almeno tre gol complessivi, dando un’occhiata alla variazione delle quote, alle statistiche e agli expected goals delle squadre in questione, occhio a Fortuna Sittard-Feyenoord, PSG-Lorient, Bayern Monaco-Heidenheim, Borussia Mönchengladbach-Borussia Dortmund e Hoffenheim-Stoccarda.
I pronostici sulle altre partite
Tra le sfide da almeno un gol per squadra riflettori puntati in particolare su Manchester United-Liverpool, Ajax-PSV, Newcastle-Brighton, Bayer Leverkusen-Lipsia e AZ-Twente.
Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi
-
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
Le probabili squadre vincenti: i pronostici
• Monaco (in Metz-Monaco, Ligue 1, sabato 19:00)
• Arsenal (in Arsenal-Fulham, Premier League, sabato 18:30)
• Juventus (in Juventus-Verona, Serie A, domenica 18:00)
Comparazione quota totale (gol + over): 32.17 GOLDBET ; 37.40 SPORTBET; 32.17 LOTTOMATICA
Partite da almeno un gol per squadra
• Bayer Leverkusen-Lipsia, Bundesliga, sabato 18:30
• AZ-Twente, Eredivisie, domenica 16:45
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- 50% sul deposito fino a 50€
- + Rimborso del 30% delle eventuali perdite fino a 950€
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus