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I pronostici del weekend (1-2 maggio): Serie A e campionati esteri

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I pronostici del weekend, trentacinquesima giornata di campionato in Serie A, in campo anche Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

Tornano in campo tutti i principali campionati europei: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1. Vittorie in arrivo per PSG, Monaco, Arsenal, Inter e Juventus.

I pronostici del weekend (1-2 maggio): Serie A e campionati esteri (Ansa Foto) – IlVeggente.it

 

Tra le partite da almeno tre gol complessivi, dando un’occhiata alla variazione delle quote, alle statistiche e agli expected goals delle squadre in questione, occhio a Fortuna Sittard-Feyenoord, PSG-Lorient, Bayern Monaco-Heidenheim, Borussia Mönchengladbach-Borussia Dortmund e Hoffenheim-Stoccarda.

I pronostici sulle altre partite

Tra le sfide da almeno un gol per squadra riflettori puntati in particolare su Manchester United-Liverpool, Ajax-PSV, Newcastle-Brighton, Bayer Leverkusen-Lipsia e AZ-Twente.

Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi

Fortuna Sittard-Feyenoord, Eredivisie, domenica 14:30
PSG-Lorient, Ligue 1, sabato 19:00
Bayern Monaco-Heidenheim, Bundesliga, sabato 15:30
Borussia Mönchengladbach-Borussia Dortmund, Bundesliga, domenica 17:30
Hoffenheim-Stoccarda, Bundesliga, sabato 15:30
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Le probabili squadre vincenti: i pronostici

PSG (in PSG-Lorient, Ligue 1, sabato 15:00)
Monaco (in Metz-Monaco, Ligue 1, sabato 19:00)
Arsenal (in Arsenal-Fulham, Premier League, sabato 18:30)
Inter (in Inter-Parma, Serie A, domenica 20:45)
Juventus (in Juventus-Verona, Serie A, domenica 18:00)
Comparazione quota totale (gol + over): 32.17 GOLDBET ; 37.40 SPORTBET; 32.17 LOTTOMATICA

Partite da almeno un gol per squadra

Manchester United-Liverpool, Premier League, domenica 16:30
Ajax-PSV, Eredivisie, sabato 20:00
Newcastle-Brighton, Premier League, sabato 16:00
Bayer Leverkusen-Lipsia, Bundesliga, sabato 18:30
AZ-Twente, Eredivisie, domenica 16:45
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