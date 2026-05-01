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Pronostico PSG-Lorient: è l’allungo decisivo

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PSG-Lorient è una partita della trentaduesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Lo scorso fine settimana è stato sicuramente quello decisivo. Ma adesso il PSG ha l’occasione di chiudere in maniera definitiva i conti e pensare solamente alla semifinale di ritorno di Champions League in programma la prossima settimana sul campo del Bayern Monaco.

Pronostico PSG-Lorient
Pronostico PSG-Lorient: è l’allungo decisivo (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Sono sei i punti di vantaggio sul Lens che ormai ha mollato la presa a quattro giornate dal termine. Manca solamente un ultimo sforzo alla truppa di Luis Enrique per fare quella che, per questa squadra, è la cosa più naturale, vale a dire vincere il campionato. Ci ha messo più del tempo previsto quest’anno la truppa campione in carica a mettere il lucchetto alla vittoria, ma adesso è arrivato il momento di farlo in maniera definitiva. Ma poi poco importa quando arriva la vittoria, basta che arrivi. E questo potrebbe essere pure il weekend dell’aritmetica. Vedremo.

In ogni caso non ci possono essere dubbi su come finirà questa partita anche perché il Lorient da chiedere non ha davvero più nulla. Una sfida già decisa. E sotto vi diciamo come potrebbe finire.

Come vedere PSG-Lorient in diretta tv e in streaming 

PSG-Lorient è in programma sabato alle 17. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

Sulla vittoria del PSG non abbiamo dubbi. E non abbiamo nemmeno dubbi sul fatto che sarà una partita da almeno un gol per squadra e di conseguenza anche da almeno tre reti complessive. Luis Enrique chiude i giochi.

Le probabili formazioni di PSG-Lorient

PSG (4-3-3): Safonov; Zaire-Emery, Beraldo, Pacho, Hernandez; Lee, Fernandez, Ruiz; Barcola, Mayulu, Mbaye.
LORIENT (3-4-2-1): Mvogo; Meite, Adije, Faye; Katseris, Cadiou, Avom, Kouassi; Makengo, Pagis; Dieng.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 4-1

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