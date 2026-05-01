Pronostico Arsenal-Fulham, tensione e attacchi inceppati: sono spalle al muro

Arsenal-Fulham è una partita valida per la trentacinquesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

La striminzita vittoria di una settimana fa contro il Newcastle, castigato da un gol di Eze, ha permesso all’Arsenal di tirare un lungo sospiro di sollievo. Perché i Gunners non vincevano in campionato da un mese e mezzo ma soprattutto perché il successo per 1-0 sulle Magpies consente a Mikel Arteta e i suoi uomini di tenere a bada il Manchester City, a -3 dalla vetta ma con una gara in meno rispetto ai londinesi. Non la situazione ideale, se consideriamo che soltanto fino a poco tempo fa l’Arsenal aveva il titolo in pugno e i tifosi già pregustavano il primo trionfo dal lontano 2004.

I Gunners, a differenza dei Cityzens, sono distratti anche dalla Champions League, motivo per cui dovranno dosare le energie in un finale di stagione con parecchia carne al fuoco. Mercoledì scorso hanno impattato 1-1 al Metropolitano di Madrid contro l’Atletico del Cholo Simeone, raggiunti da un rigore di Alvarez nella ripresa (erano andati in vantaggio nel primo tempo con Gyokeres). Il ritorno è in programma già nella prossima settimana: Arteta si gioca tantissimo e dovrà necessariamente qualche calcolo, visto che il rischio è rimanere a mani vuote per l’ennesima volta (e sarebbe imperdonabile). Il tecnico basco, dunque, non potrà esagerare più di tanto con il turnover nel derby con il Fulham, da vincere a tutti i costi per andare momentaneamente a +6 sul City, in campo lunedì sera contro l’Everton.

Fulham ancora in corsa per l’Europa

I Cottagers non hanno assilli di classifica ma possono ancora dire la loro nella corsa al settimo posto, che quasi sicuramente varrà un posto in Europa.

Decimi a quota 48 punti, uno in meno del Bournemouth, gli uomini di Marco Silva sono reduci come l’Arsenal da una vittoria per 1-0, ottenuta contro il più quotato Aston Villa. Sessegnon ha castigato i Villans a Craven Cottage regalando all’allenatore portoghese il secondo successo nelle ultime quattro giornate. Era fondamentale anche tornare a segnare, dal momento che il Fulham non c’era riuscito nelle due gare precedenti con Liverpool e Brentford, a conferma del fatto che la formazione londinese fa tanta fatica in fase realizzativa (peggior attacco tra le prime 10).

Come vedere Arsenal-Fulham in diretta tv e in streaming

La sfida Arsenal-Fulham è in programma sabato alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

I Gunners hanno appena scacciato i fantasmi con l’1-0 sul Newcastle, ma il fiato del City sul collo e l’impegno di Champions League contro l’Atletico Madrid alle porte rendono questa sfida una trappola tattica e mentale.

Per Arteta l’imperativo è vincere senza consumare troppe energie, contro un Fulham che, pur essendo il peggior attacco della metà sinistra della classifica, sogna ancora uno storico aggancio al settimo posto. I numeri ci dicono che l’attacco atomico dell’Arsenal di inizio stagione ha lasciato il posto a un estremo pragmatismo: nelle ultime 8 gare, i Gunners hanno generato appena 1,30 xG di media. Il Fulham non è da meno. Escludendo la gara col Burnley, nello stesso periodo ha prodotto solo 1,09 xG ed ha segnato solamente in 2 delle ultime 7 uscite. La statistica parla chiaro: 5 delle ultime 8 gare dell’Arsenal e 6 delle ultime 7 del Fulham si sono chiuse con meno di tre gol totali. Con Arteta propenso a gestire i ritmi per preservare i titolari e il Fulham che fatica enormemente a pungere, lo scenario di una partita bloccata è molto probabile.

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Le probabili formazioni di Arsenal-Fulham

ARSENAL (4-2-3-1): Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice; Saka, Odegaard, Eze; Gyokeres.

FULHAM (4-2-3-1): Leno; Castagne, Andersen, Bassey, Sessegnon; Berge, Lukic; Wilson, Smith Rowe, Chukwueze; Raul Jimenez.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0