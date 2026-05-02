I pronostici di sabato 2 maggio: Serie A, Bundesliga, Liga, Premier League e Ligue 1

I pronostici di sabato 2 maggio, ci sono partite di Serie A, Bundesliga, Liga, Premier League, Eredivisie e Ligue 1

I principali campionati europei si avviano ormai alla conclusione. Nella Liga spagnola riflettori puntati su Valencia-Atletico Madrid: al Mestalla i padroni di casa possono evitare la sconfitta in una gara da almeno due reti complessive. I colchoneros avranno naturalmente la testa già alla semifinale di ritorno contro l’Arsenal in Champions League, e Simeone come spesso capitato ultimamente farà turn over pesante.

In Championship l’Ipswich ha motivazioni superiori rispetto al QPR: in palio c’è la promozione in Premier League . In Ligue 1 PSG e Monaco sembrano avere tutto per conquistare i tre punti contro Lorient e Metz. In Serie A l’Atalanta continua a dare garanzie in chiave spettacolo e contro il Genoa l’over 2.5 appare una soluzione molto interessante.

Attenzione anche ai match da “Gol”, con entrambe le squadre a segno attese in Como-Napoli e Hoffenheim-Stoccarda, due sfide che promettono ritmi alti e tante occasioni. Possibili reti da entrambe le parti anche in Osasuna-Barcellona e almeno tre gol complessivi in Bayer Leverkusen-Lipsia e Arsenal-Fulham, incontri in cui qualità offensiva e necessità di fare punti potrebbero fare la differenza. I Gunners in particolare devono provare a segnare tanto: il titolo potrebbe essere assegnato in base alla differenza reti.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Valencia-Atletico Madrid, Liga, ore 16:15

Vincenti

IPSWICH (in Ipswich-QPR, Championship, ore 13:30)

(in Ipswich-QPR, ore 13:30) PSG (in PSG-Lorient, Ligue 1, ore 17:00)

(in PSG-Lorient, ore 17:00) MONACO (in Metz-Monaco, Ligue 1, ore 19:00)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Atalanta-Genoa , Serie A, ore 20:45

, Serie A, ore 20:45 Bayer Leverkusen-Lipsia , Bundesliga, ore 18:30

, Bundesliga, ore 18:30 Arsenal-Fulham, Premier League, ore 18:30

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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Como-Napoli , Serie A, ore 18:00

, Serie A, ore 18:00 Hoffenheim-Stoccarda , Bundesliga, ore 15:30

, Bundesliga, ore 15:30 Osasuna-Barcellona, Liga, ore 21:00

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 16.02 GOLDBET ; 18.94 SPORTBET; 16.02 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Valencia-Atletico Madrid, Liga, ore 16:15