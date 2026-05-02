Pronostico Bologna-Cagliari: c’è un segno che manca da 15 gare

Bologna-Cagliari è una partita valida per la trentacinquesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Se il Bologna aveva ancora una piccola possibilità di tornare in corsa per un posto in Europa potrebbe essere svanita definitivamente dopo la sconfitta casalinga (l’ennesima, visto che escluse le derelitte Pisa e Verona nessuna ha perso più partite in casa degli emiliani) con la Roma, corsara 2-0 al “Dall’Ara” una settimana fa. Per la squadra di Vincenzo Italiano è stato il secondo KO di fila dopo quello con la Juventus, il terzo se contiamo anche il quarto di ritorno con l’Aston Villa in Europa League (4-0), terza gara in cui i felsinei non sono riusciti a bucare la difesa avversaria.

Le motivazioni, a questo punto della stagione, scarseggiano e l’aveva ribadito anche lo stesso tecnico rossoblù nel post match con la Signora, parole che non erano andate giù alla gran parte dei tifosi. Fatto sta che il Bologna ora si ritrova al nono posto a -6 dall’Atalanta settima e l’obiettivo più realistico è chiaramente quello di finire tra le prime otto per evitare di dover giocare i turni preliminari della Coppa Italia.

Sardi non ancora salvi

In questa sfida dell’ora di pranzo con il Cagliari qualche stimolo in più potrebbero avercelo i sardi, ancora non salvi aritmeticamente nonostante il successo, fondamentale, ottenuto lunedì scorso con l’Atalanta all’Unipol Domus (3-2). Grazie ad una partenza sprint la formazione di Fabio Pisacane si è ritrovata in vantaggio di due gol dopo soli 8 minuti, per poi farsi raggiungere a fine primo tempo da una doppietta di Scamacca. Nella ripresa, però, c’ha pensato Borrelli a regalare tre punti d’oro in ottica salvezza, sempre più vicina dopo i due successi casalinghi consecutivi con Cremonese e Dea. Il divario sulla terzultima adesso è di 8 punti.

Pisacane a Bologna non avrà gli infortunati Borrelli e Mazzitelli, ma l’acciaccato Mendy, protagonista assoluto della sfida con la Dea con una doppietta, andrà almeno in panchina. Davanti il tecnico dovrebbe optare per la soluzione Folorunsho falso nove. Dall’altro lato, Italiano perde le “frecce” Rowe e Cambiaghi (per quest’ultimo stagione finita) e a sinistra, nel tridente, si affiderà a Dominguez.

Come vedere Bologna-Cagliari in diretta tv e in streaming

La sfida Bologna-Cagliari, in programma domenica alle 12:30 allo stadio “Dall’Ara” di Bologna, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

Le motivazioni del Bologna sembrano in calo, come ammesso dallo stesso Italiano, e l’infermeria non aiuta vista l’assenza di pedine come Rowe e Cambiaghi. Tuttavia, i felsinei sono la squadra che da più tempo attende il segno “X” in Serie A (ben quindici giornate senza pareggi). Dall’altra parte, il Cagliari ha un rendimento esterno deficitario (tre sconfitte di fila fuori casa) ma la serenità della classifica potrebbe aiutare i sardi a giocare con meno pressione. Per questo motivo ipotizziamo una gara movimentata, da almeno una rete per parte, tesi supportata anche dai recenti numeri (un solo clean sheet per il Bologna nelle ultime otto uscite tra le varie competizioni).

Le probabili formazioni di Bologna-Cagliari

BOLOGNA (4-3-3): Pessina; Zortea, Heggem, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson, Pobega; Orsolini, Castro, Dominguez.

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Mina, Juan Rodriguez, Obert; Adopo, Gaetano, Deiola; Palestra, Esposito; Folorunsho.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1