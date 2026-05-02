Pronostico Celta Vigo-Elche: il ritorno al sorriso

Celta Vigo-Elche è una gara della trentaquattresima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico
Cinque sconfitte di fila in tutte le manifestazioni sono un bottino difficile da digerire per il Celta Vigo, una squadra che è ancora in corsa per un posto Europa ma che sa benissimo di non potersi permettere un altro passo falso.
L’Elche, dal proprio canto, con tre affermazioni di fila arrivate nel corso delle ultime settimane, ha sicuramente allungato – forse pure in maniera decisiva – verso la salvezza. Sono quattro i punti di vantaggio sul Siviglia nel momento in cui andiamo online con diverse squadre in mezzo. Non è salvezza ma quasi. Certo, pensare che il Celta possa perdere un altro match in questo turno di Liga ci pare una cosa molto complicata. Il sesto posto, quello che vorrebbe dire Conference League e quindi giocare fuori dai confini nazionali il prossimo anno è distante solamente un punto. Ed è l’unico modo per arrivare in Europa.
Serve un cambio di marcia immediato dopo un momento così critico, serve smuovere la situazione in maniera clamorosa dopo cinque sconfitte. Il Celta senza dubbio è una squadra che ha la forza giusta per riuscire a farlo, e crediamo possa prendersi tre punti davvero importanti per il proprio cammino in questo finale di campionato.
Come vedere Celta Vigo-Elche in diretta tv e streaming
La sfida Celta Vigo-Elche , gara valida per la trentaquattresima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 14. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.
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Il pronostico
Torna finalmente il sorriso dentro il Celta Vigo: una vittoria dopo cinque sconfitte per alimentare ancora il sogno Europa. Gara da almeno tre reti complessive.
Le probabili formazioni di Celta Vigo-Elche
CELTA VIGO (3-4-3): Radu; Nunez, Lago, Rodriguez; Mingueza, Lopez, Moriba, Carreira; Alvarez, Iglesias, Jutgla.
ELCHE (3-5-2): Dituro; Bigas, Affengruber, Sangare; Fort, Aguado, Febas, Villar, Pedrosa; Rodriguez, Silva.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1
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