Pronostico Manchester United-Liverpool: siamo certi di una cosa

Manchester United-Liverpool è una partita della trentacinquesima giornata di Premier League e si gioca domenica: diretta tv, probabili formazioni, pronostico
Due squadre che avrebbero potuto fare sicuramente meglio nel corso dell’anno, ma che ormai hanno raggiunto quello che è stato, da un certo punto in poi, l’obiettivo, vale a dire la qualificazione alla prossima Champions League.
Lo United terzo in classifica ha anche quasi l’aritmetica di questa cosa che potrebbe arrivare nel corso di questa domenica, per il Liverpool manca davvero poco e il merito della squadra di Slot è stato quello di non disunirsi del tutto nel momento in cui ha capito che sarebbe stato difficile ripetere l’impresa dell’anno scorso. Ci hanno messo del tempo i Reds, ma alla fine le qualità tecniche hanno fatto la differenza. Dall’esonero di Amorim a gennaio per lo United è iniziato un altro campionato fatto di vittorie, di soddisfazioni, e anche di colpi inaspettati. Ecco perché una delle squadre più titolare dell’Inghilterra merita il raggiungimento di una posizione importante.
Una cosa è certa: sarà spettacolo. E spettacolo vuole dire vedere molti gol in questo match. Per tutto il nostro pronostico, perché comunque parliamo pur sempre di un big match, vi rimandiamo sotto.
Come vedere Manchester United-Liverpool in diretta tv e in streaming
La sfida Manchester United-Liverpool è in programma domenica alle 16:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
Comparazione quote
La vittoria del Manchester United è quotata 2.25 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.40 su Lottomatica.
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Il pronostico
La cosa certa è che entrambe troveranno la via della rete in questo match. Poche discussioni. E poi, c’è da dire, che il pareggio starebbe bene ad entrambe e, ai padroni di casa, potrebbe regalare anche la certezza della qualificazione alla prossima Champions League. Potrebbe insomma essere festa per tutti.
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Le probabili formazioni di Manchester United-Liverpool
MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Heaven, Shaw; Casemiro, Mainoo; Mbeumo, Fernandes, Cunha; Sesko.
LIVERPOOL (4-2-3-1): Woodman; Jones, Van Dijk, Konate, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Szoboszlai, Wirtz, Gakpo; Isak.
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