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Pronostico Manchester United-Liverpool: siamo certi di una cosa

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Manchester United-Liverpool è una partita della trentacinquesima giornata di Premier League e si gioca domenica: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Due squadre che avrebbero potuto fare sicuramente meglio nel corso dell’anno, ma che ormai hanno raggiunto quello che è stato, da un certo punto in poi, l’obiettivo, vale a dire la qualificazione alla prossima Champions League.

Pronostico Manchester United-Liverpool
Pronostico Manchester United-Liverpool: siamo certi di una cosa (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Lo United terzo in classifica ha anche quasi l’aritmetica di questa cosa che potrebbe arrivare nel corso di questa domenica, per il Liverpool manca davvero poco e il merito della squadra di Slot è stato quello di non disunirsi del tutto nel momento in cui ha capito che sarebbe stato difficile ripetere l’impresa dell’anno scorso. Ci hanno messo del tempo i Reds, ma alla fine le qualità tecniche hanno fatto la differenza. Dall’esonero di Amorim a gennaio per lo United è iniziato un altro campionato fatto di vittorie, di soddisfazioni, e anche di colpi inaspettati. Ecco perché una delle squadre più titolare dell’Inghilterra merita il raggiungimento di una posizione importante.

Una cosa è certa: sarà spettacolo. E spettacolo vuole dire vedere molti gol in questo match. Per tutto il nostro pronostico, perché comunque parliamo pur sempre di un big match, vi rimandiamo sotto.

Come vedere Manchester United-Liverpool in diretta tv e in streaming

Come vedere Manchester United-Liverpool
Come vedere Manchester United-Liverpool in diretta tv e in streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida Manchester United-Liverpool è in programma domenica alle 16:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Manchester United è quotata 2.25 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.40 su Lottomatica.

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Il pronostico

La cosa certa è che entrambe troveranno la via della rete in questo match. Poche discussioni. E poi, c’è da dire, che il pareggio starebbe bene ad entrambe e, ai padroni di casa, potrebbe regalare anche la certezza della qualificazione alla prossima Champions League. Potrebbe insomma essere festa per tutti.

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Le probabili formazioni di Manchester United-Liverpool

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Heaven, Shaw; Casemiro, Mainoo; Mbeumo, Fernandes, Cunha; Sesko.
LIVERPOOL (4-2-3-1): Woodman; Jones, Van Dijk, Konate, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Szoboszlai, Wirtz, Gakpo; Isak.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2
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