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Pronostico Metz-Monaco: il verdetto è ufficiale

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Metz-Monaco è una partita della trentaduesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Arriverà in questo sabato sera il primo verdetto ufficiale della Ligue 1. Sì, perché il Metz, che non ha davvero nessuna possibilità di battere il Monaco in corsa per un posto in Europa, retrocederà.

Pronostico Metz-Monaco
Pronostico Metz-Monaco: il verdetto è ufficiale (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Una sola stagione nella massima serie giocata male e che porta al più classico dei resoconti, una retrocessione che era sicura da un pezzo e che adesso sarà anche matematica. Una stagione deludente per il Metz che era partito sì con un solo obiettivo, quello di salvarsi, ma che non è mai riuscito a trovare né la continuità che serviva né le giuste misure in alcune partite che sembravano alla portata. E il Monaco ha una grossa occasione, quella di avvicinarsi nelle migliore delle ipotesi a quelle che stanno davanti, o addirittura superarle e poi giocarsi tutto nelle ultime due giornate. Questa è una partita scritta, decisamente scritta, e la vittoria esterna non può essere messa minimamente in discussione.

Come vedere Metz-Monaco in diretta tv e in streaming 

Metz-Monaco è in programma sabato alle 19. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Comparazione quote

La vittoria del Monaco è quotata 1.35 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.48 su Lottomatica.

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Il pronostico

Nonostante non ci possono essere davvero dubbi su come finirà questa partita, la quota della vittoria del Monaco è abbastanza alta secondo noi ed è quindi assolutamente da prendere. Gara da almeno tre reti complessive, tra le altre cose.

Le probabili formazioni di Metz-Monaco

METZ (4-2-3-1): Sy; Toure, Sane, Yegbe, Mboula; Stambouli, Deminguet; Sarr, Hein, Tsitaishvili; Kvilitaia.
MONACO (4-2-3-1): Hradecky; Teze, Kehrer, Faes, Mawissa; Camara, Zakaria; Akliouche, Fati, Golovin; Balogun.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-3

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