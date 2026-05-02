Pronostico Villarreal-Levante: non accettano di perdere in casa

Villarreal-Levante è una gara della trentaquattresima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico

Villarreal e Levante sono due squadre in forma anche se lottano per due obiettivi diversi in classifica: i padroni di casa vogliono chiudere al terzo posto, gli ospiti cercano una salvezza complicata.

Giustamente, anche perché la Champions League ormai è davvero cosa fatta per i padroni di casa, il pensiero potrebbe essere che il Levante abbia maggiori motivazioni e quindi potrebbe uscire indenne dal campo del Villarreal. Ma solamente Real Madrid e Barcellona in questo campionato hanno fatto bottino pieno su questo campo. Inoltre, in casa, sono cinque le vittorie di fila della squadra di Marcelino che non ha nessuna intenzione in questo finale di stagione di cambiare il proprio cammino.

Ecco perché il Levante, siamo convinti, rimarrà nelle zone basse della classifica in questo momento. Con quasi nessuna possibilità di fare risultato e con quasi nessuna possibilità di fare punti. Insomma, ci aspettiamo l’ennesima vittoria interna del Villarreal in questa stagione.

Come vedere Villarreal-Levante in diretta tv e streaming

La sfida Villarreal-Levante, gara valida per la trentaquattresima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 14. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Comparazione quote

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Il pronostico

Ennesima vittoria davanti al proprio pubblico per il Villarreal, dentro un match da almeno un gol per squadra. Ma sui tre punti non ci possono essere discussioni.

Le probabili formazioni di Villarreal-Levante

VILLARREAL (4-4-2): Tenas; Freeman, Navarro, Veiga, Pedraza; Pepe, Comesana, Gueye, Moleiro; Moreno, Mikautadze.

LEVANTE (4-1-4-1): Ryan; Toljan, Matturro, Moreno, Sanchez; Raghouber; Garcia, Olasagasti, Martinez, Romero; Espi.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1