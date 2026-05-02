Pronostico Alavés-Athletic Bilbao: la salvezza si è complicata

Alavés-Athletic Bilbao è una gara della trentaquattresima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico

La pesantissima vittoria del Maiorca sul campo del Girona ha complicato la salvezza dell’Alavés. La squadra di casa adesso è la prima fuori dalla zona retrocessione a soli due punti di vantaggio rispetto al Siviglia.

E adesso arriva il Bilbao, che non è che se la passi benissimo, e che ha ancora – seppur minime – possibilità di rientrare dentro le zone europee. Complicato, perché ci sono diverse formazioni in mezzo, ma un filotto di vittorie permetterebbe a Valverde di lasciare il posto a Terzic (sì, si parla di un accordo già trovato con l’ex allenatore del Borussia per la prossima stagione) di lasciare una squadra con la doppia manifestazione.

Ora, se andassimo a guardare solamente le qualità tecniche non avremmo dubbi su chi dovrebbe vincere questa partita, ma il calcio non è una scienza esatta e quindi tutto potrebbe succedere. Non ci sentiamo però di dare una favorita del tutto, anche perché la classifica soprattutto per i padroni di casa è preoccupante. E sotto, nel nostro pronostico, vi diciamo come potrebbe andare a finire.

Come vedere Alavés-Athletic Bilbao in diretta tv e streaming

La sfida Alavés-Athletic Bilbao, gara valida per la trentaquattresima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Il pronostico

Con un punto l’Alaves rimarrebbe saldamente in corsa per la salvezza e con il destino nelle proprie mani. Una partita complicata, quindi meglio non rischiare nulla. Una X dentro una partita da almeno un gol per squadra, la vediamo in questo modo.

Le probabili formazioni di Alavés-Athletic Bilbao

ALAVES (4-4-2): Sivera; Tenaglia, Jonny, Parada; Perez, Ibanez, Blanco, Suarez, Rebbach; Diabate, Martinez.

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; Gorosabel, Vivian, Laporte, Berchiche; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; I Williams, Berenguer, N Williams; Guruzeta.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-1