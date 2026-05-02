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Pronostico Bournemouth-Crystal Palace: la testa è da un’altra parte

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Bournemouth-Crystal Palace è una partita della trentacinquesima giornata di Premier League e si gioca domenica: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Contro un Crystal Palace praticamente salvo e che ha in testa solamente la semifinale di Conference League della prossima settimana nella quale deve chiudere i conti contro lo Shakhtar, il Bournemouth ha una grossa occasione, vale a dire quella di prendersi una vittoria che avvicinerebbe il posto europeo per il prossimo anno.

Pronostico Bournemouth-Crystal Palace
Pronostico Bournemouth-Crystal Palace: la testa è da un’altra parte (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Settimi in classifica ad un solo punto, inoltre, dal sesto posto, i biancorosso di Iraola – che lascerà alla fine dell’anno – hanno davvero la possibilità, quasi, di blindare il piazzamento europeo e rispedire indietro le minacce del Chelsea che spinge. Evidente che in questa partita peserà e anche molto quello che è stato il cammino degli ospiti nella terza manifestazione europea. Ormai la finale per il Palace è davvero a un passo e tutte le attenzioni, e tutte le forze, sono destinate appunto alla Conference. Insomma, come potete capire, le motivazioni generali e lo stato di forma fisica faranno la differenza e ci spingono a dire una cosa. Cosa? Ve lo diciamo sotto nel nostro pronostico.

Come vedere Bournemouth-Crystal Palace in diretta tv e in streaming

Come vedere Bournemouth-Crystal Palace
Come vedere Bournemouth-Crystal Palace in diretta tv e in streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida Bournemouth-Crystal Palace è in programma domenica alle 15. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Bournemouth è quotata 1.65 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.65 su Lottomatica.

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Il pronostico

Una vittoria del Bournemouth ci pare scontata, decisa, sicura, per tutto quello che vi abbiamo raccontato prima. Una sfida, pure, da almeno un gol per squadra. La vittoria dei padroni di casa, visto che i pensieri del Palace sono da un’altra parte, non è in discussione.

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Le probabili formazioni di Bournemouth-Crystal Palace

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Petrovic; Jimenez, Hill, Senesi, Truffert; Christie, Scott; Rayan, Kroupi, Tavernier; Evanilson.
CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Canvot; Munoz, Lerma, Hughes, Sosa; Pino, Johnson; Strand Larsen.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1
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