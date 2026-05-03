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Pronostico Aston Villa-Tottenham: non è tempo di favori

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Aston Villa-Tottenham è una partita della trentacinquesima giornata di Premier League e si gioca domenica: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Viaggia su due obiettivi questo finale di stagione dell’Aston Villa: non solo il ritorno della semifinale di Europa League – da ribaltare la sconfitta in casa del Nottingham – ma anche la possibilità di prendersi una qualificazione alla prossima Champions.

Pronostico Aston Villa-Tottenham
Pronostico Aston Villa-Tottenham: non è tempo di favori (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La situazione invece in casa Tottenham è molto complicata. De Zerbi adesso sarebbe retrocesso e ha due punti in meno rispetto al West Ham prima squadra salva. A quattro giornate dal termine del campionato è una situazione di classifica durissima da digerire. Ma il Tottenham ovviamente ci proverà, puntando sul fatto che gli uomini di Emery vuoi o non vuoi saranno distratti e un poco stanchi.

Ma non ci saranno favori e siccome l’Aston Villa ha dimostrato, e la classifica ne è la prova lampante, di essere superiore e anche molto al Tottenham, non crediamo possa perdere questa partita. La pressione nella mente, e di conseguenza anche nelle gambe, che gli Spurs si portano dietro, potrebbe fare la differenza in questo match. E la farà quasi sicuramente. Ecco che ci sembra tutto apparecchiato per un solo finale. E andiamo a vedere quale.

Come vedere Aston Villa-Tottenham in diretta tv e in streaming

Come vedere Aston Villa-Tottenham
Come vedere Aston Villa-Tottenham in diretta tv e in streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida Aston Villa-Tottenham è in programma domenica alle 20. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.55 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.57 su Lottomatica.

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Il pronostico

Una gara da pareggio che, sicuramente, farà più piacere all’Aston Villa. Il Tottenham avrebbe bisogno di una vittoria per tirarsi fuori dalla situazione di classifica complicata, ma non ci sembra essere in grado di poterlo fare.

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Le probabili formazioni di Aston Villa-Tottenham

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Torres, Maatsen; Tielemans, Bogarde; Bailey, Rogers, Sancho; Watkins.
TOTTENHAM (4-2-3-1): Kinsky; Porro, Danso, Van de Ven, Udogie; Bentancur, Palhinha; Kolo Muani, Gallagher, Tel; Richarlison.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1
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