I pronostici di domenica 3 maggio: Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1

I pronostici di domenica 3 maggio, in campo Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga, Ligue 1 e altri campionati in giro per il mondo
Domenica ricca di spunti nei principali campionati europei con una serie di pronostici che puntano su gol, spettacolo e vittorie delle big. In Premier League attenzione a Bournemouth-Crystal Palace, con gli ospiti distratti dalla Conference League che potrebbero pagare dazio. In Serie A fiducia all’Inter contro il Parma e alla Juventus contro il Verona, due squadre superiori tecnicamente e anche con motivazioni maggiori tra vittoria Scudetto e qualificazione in Champions League.
Per quanto riguarda gli OVER 2.5, riflettori puntati su Fortuna Sittard-Feyenoord, Borussia Moenchengladbach-Borussia Dortmund e AZ Alkmaar-Twente: tre partite che promettono ritmi alti, tante occasioni e difese non sempre impeccabili. In Bundesliga la dfida tra Gladbach e Dortmund ha spesso regalato spettacolo negli ultimi anni, mentre in Eredivisie i numeri offensivi parlano chiaro. I match da “Gol”, con entrambe le squadre a segno, sono Manchester United-Liverpool, Aston Villa-Tottenham e Lione-Rennes. Tre sfide tra squadre offensive, ricche di talento davanti e con la tendenza a concedere qualcosa in fase difensiva: ingredienti perfetti per assistere a partite aperte e divertenti.
Pronostici: la scelta del Veggente
• 1X + OVER 1,5 in Bournemouth-Crystal Palace, Premier League, ore 15:00
Vincenti
- INTER (in Inter-Parma, Serie A, ore 20:45)
- JUVENTUS (in Juventus-Verona, Serie A, ore 18:00)
- REAL BETIS (in Real Betis-Real Oviedo, Liga, ore 18:30)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Fortuna Sittard-Feyenoord, Eredivisie, ore 14:30
- Borussia Moenchengladbach-Borussia Dortmund, Bundesliga, ore 15:30
- AZ Alkmaar-Twente, Eredivisie, ore 16:45
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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Manchester United-Liverpool, Premier League, ore 16:30
- Aston Villa-Tottenham, Premier League, ore 20:00
- Lione-Rennes, Ligue 1, ore 20:45
Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 11.72 GOLDBET ; 12.70 SPORTBET; 11.72 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• 1 + GOL in Bournemouth-Crystal Palace, Premier League, ore 15:00
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