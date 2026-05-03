Pronostico Espanyol-Real Madrid: Arbeloa ha un solo obiettivo

Espanyol-Real Madrid è una gara della trentaquattresima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico

Appurato che la vittoria del campionato è solamente una questione di tempo, il Real Madrid di Arbeloa, in sella ancora solamente per questa parte finale di stagione, è quello di rimandare il più lontano possibile la festa catalana.

Sarà la prima di una doppia trasferta a Barcellona per i Blancos, che per tenere in vita – se così possiamo dire – il campionato, devono vincere contro l’Espanyol e poi fare bella figura la settimana prossima nel Clasico per evitare che la squadra di Flick possa vincere il titolo in faccia ai rivali di sempre. Le motivazioni, anche se minime per una squadra abituata a giocare per altri obiettivi, ci sono. Starà al tecnico riuscire a mantenerle belle calde in queste cinque partite che mancano da qui alla fine della stagione.

Di possibilità di riprendere il Barcellona, parliamoci chiaro, non ce ne stanno proprio. E come detto l’unico motivo per allenarsi è quello di vincere la partita della prossima settimana e quindi dare un mezzo dispiacere ai catalani che si sono dimostrati molto più forti, sia tecnicamente ma mentalmente soprattutto. Ecco perché ci aspettiamo una vittoria del Real Madrid. Non per altri motivi.

Come vedere Espanyol-Real Madrid in diretta tv e streaming

La sfida Espanyol-Real Madrid, gara valida per la trentaquattresima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Il pronostico

Per quello che vi abbiamo spiegato prima è normale pensare ad un Real Madrid vincente. Gara da almeno tre reti complessive, tra le altre cose. E almeno per un’altra settimana la festa del Barcellona è rimandata.

Le probabili formazioni di Espanyol-Real Madrid

ESPANYOL (4-2-3-1): Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Gonzalez, Exposito; Ngonge, Terrats, Milla; K Garcia.

REAL MADRID (4-3-3): Lunin; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Mendy; Valverde, Bellingham, Camavinga; Diaz, G Garcia, Vinicius.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-2