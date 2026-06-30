Pronostico Belgio-Senegal: davanti serve la scintilla giusta

Belgio-Senegal è una partita valida per i sedicesimi di finale del Mondiale 2026 e si gioca mercoledì alle 22:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro, streaming gratis.

Belgio e Senegal hanno qualcosa in comune. Entrambe si sono “svegliate” nella terza giornata della fase a gironi ottenendo il primo successo, che è stato quello decisivo ai fini della qualificazione ai sedicesimi. I Diavoli Rossi, che nelle prime due uscite avevano tremendamente deluso non andando al di là di due pareggi contro avversari alla portata come Egitto (1-1) e Iran (0-0), sabato scorso si sono scatenati contro la Nuova Zelanda (1-5). Vittoria che gli ha comunque permesso di balzare al primo posto e vincere il gruppo G, conquistato grazie a una miglior differenza reti rispetto agli egiziani.

Il percorso dei Leoni della Teranga verso la fase ad eliminazione diretta si è rivelato, se vogliamo, ancora più tortuoso. I vicecampioni d’Africa, infatti, avevano perso le prime due partite contro Francia (3-1) e Norvegia (3-2). E nel terzo match contro il modesto Iraq avevano bisogno di vincere di goleada e sperare in una serie di risultati favorevoli per poter finire tra le otto migliori terze. Detto, fatto. Mané e compagni hanno spazzato via senza problemi la selezione mediorientale (5-0), migliorando sensibilmente la differenza reti, un dettaglio che gli consentito di accedere al ripescaggio – per il rotto della cuffia – nonostante i soli tre punti conquistati.

Nessuna delle due ha convinto pienamente

Né l’una né l’altra, però, hanno convinto pienamente. E non bastano i successi con Nuova Zelanda e Iraq per affermare che il peggio sia ormai alle spalle.

Permangono dubbi soprattutto sulla nazionale guidata da Rudi Garcia, che tende sempre a deludere le aspettative in manifestazioni come queste. Il Belgio, la cui generazione d’oro non si è ancora esaurita del tutto, deve necessariamente alzare il livello se non vuole fare i conti con l’ennesimo flop. L’attacco dei Diavoli Rossi si è sbloccato solamente contro gli All Whites (doppietta Trossard, Lukaku, De Bruyne e Saelemaekers) ma nelle due gare precedenti, contro due squadre molto organizzate difensivamente, era rimasto incredibilmente a secco: il gol del pari con l’Egitto era arrivato grazie a un autogol. Numeri in netta controtendenza rispetto a quelli che il Belgio aveva fatto registrare nelle qualificazioni (29 in 8 partite).

Il Senegal, a tal proposito, dovrà fare molta attenzione, perché a livello difensivo si sono notate lacune preoccupanti contro Norvegia e Francia, che in due hanno rifilato 6 gol complessivi ai Leoni della Teranga. In fase di possesso palla, invece, gli uomini di Pape Thiaw sono stati in grado di creare diverse occasioni, sia contro gli scandinavi che contro i Bleus, ma non sempre sono riusciti a concretizzarle.

Garcia ritrova Ngoy

La sensazione è che entrambe, quindi, abbiano bisogno di trovare la loro miglior forma (e che, ovviamente, tutto giri alla perfezione) per proseguire la loro avventura nordamericana. In caso di passaggio del turno agli ottavi troverebbero la vincente tra USA e Bosnia.

Garcia ha tutta la rosa a disposizione per il match di Seattle, ad eccezione del convalescente Debast: in difesa si rivedrà Ngoy dopo la squalifica, in attacco Lukaku ancora favorito su De Ketelaere. Dall’altro lato, Thiaw dovrà fare a meno del portiere titolare Mendy, che probabilmente non rientrerà più per via dell’infortunio patito contro la Norvegia. In difesa chi rischia è Koulibaly, apparso assai incerto nelle prime due partite, mentre il giocatore che il Belgio dovrà tenere d’occhio è Ismaila Sarr, senza alcun dubbio il migliore dei suoi (3 gol) nella fase a gironi.

Come vedere Belgio-Senegal in diretta tv in chiaro e in streaming gratis

La sfida Belgio-Senegal è in programma mercoledì alle 22:00 (ora italiana) al Lumen Field di Seattle, negli USA, e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata. Sarà possibile assistere a Belgio-Senegal anche sulla Rai, che garantirà la messa in onda di 35 match del Mondiale in co-esclusiva con DAZN. In questo caso la diretta tv in chiaro si potrà vedere su Rai 1 e in diretta streaming, sempre in forma gratuita, sulla piattaforma RaiPlay. Per vedere la partita su smartphone e tablet bisognerà scaricare l’app, mentre da pc basterà accedere al sito.

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Il pronostico

Entrambe hanno dimostrato di avere un potenziale offensivo devastante quando si accendono (10 gol complessivi segnati nell’ultimo turno), ma ballano spaventosamente dietro. La difesa ballerina del Senegal concederà inevitabilmente occasioni ai giocatori offensivi di Garcia. Di contro, la velocità di Sarr e la fisicità dei Leoni della Teranga faranno soffrire la retroguardia belga.

Oltre al segno Goal, si può esplorare anche l’opzione Multigol 2-4, a cui i bookie però sembrano non credere a giudicare dalle quote. Eppure le statistiche del Senegal in questo Mondiale (3-1, 3-2, 5-0) fanno ipotizzare una partita ricca di spettacolo e reti. Secondo noi, se il match dovesse sbloccarsi presto, difficilmente una delle due squadre riuscirà a speculare oppure a difendere il minimo vantaggio. Imbattuto da 16 gare di fila, il Belgio dovrebbe evitare quantomeno la sconfitta nei novanta regolamentari.

Le probabili formazioni di Belgio-Senegal

BELGIO (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Raskin, Tielemans; Doku, De Bruyne, Trossard; Lukaku.

SENEGAL (4-2-3-1): Diaw; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, E. H. Diouf; I. Gueye, P. Gueye; I. Sarr, Camara, Mané; Jackson.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1