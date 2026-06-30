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Wimbledon, i match chiave del secondo turno femminile: chi può avanzare

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Da Krejcikova-Andreeva a Sabalenka-Kessler: il pronostico dei faccia a faccia più interessanti del secondo turno femminile di Wimbledon.

Il tabellone femminile di Wimbledon entra in una fase in cui le gerarchie iniziano a pesare di più, ma le insidie restano ovunque. Perché sull’erba, si sa, è tutta un’altra storia. La sfida che cattura più l’attenzione, tra quelle in programma mercoledì 1 luglio, è quella tra Barbora Krejcikova e Mirra Andreeva, non fosse altro perché quest’ultima, manco a dirlo, è osservata speciale dopo la vittoria al Roland Garros.

Andreeva
Wimbledon, i match chiave del secondo turno femminile: chi può avanzare (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La russa continua a crescere a velocità impressionante e ha mostrato una solidità sempre più convincente negli ultimi Slam, tanto da essere una delle favorite per la vittoria del Major londinese. Ha qualcosa in più della sua avversaria sia sul piano della continuità che della determinazione, motivo per il quale il pronostico pende dalla sua parte in questo incrocio dal peso specifico notevole.

Si prospetta altrettanto interessante il confronto tra Jessica Pegula e Sara Sorribes Tormo. L’americana ha iniziato bene il torneo e continua a offrire quella sensazione di controllo che nei primi turni spesso fa la differenza; Sorribes, dal canto suo, è combattiva, ma sull’erba tende a perdere parte della sua efficacia. Pegula parte avanti, alla luce di queste considerazioni, in modo abbastanza netto.

Singolare femminile, chi passa il turno a Wimbledon?

Sabalenka
Singolare femminile, chi passa il turno a Wimbledon? (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Quanto al match tra Aryna Sabalenka e McCartney Kessler, la bielorussa ha aperto il torneo con autorità e sembra aver trovato subito le giuste sensazioni sul verde londinese. Kessler si è guadagnata l’accesso al secondo turno con un doppio bagel su Oleksandra Olijnykova, ma è difficile che possa impensierire la numero 1 del mondo. Se all’All England Club la Sabalenka manterrà il suo standard, non ci sarà trippa per gatti.

Occhi puntati, infine, sulla sfida tra Solana Sierra e Coco Gauff. La statunitense ha debuttato con una prestazione solida e arriva a questo match con tutto il peso del suo status, ma anche con una consapevolezza sempre più forte nei grandi tornei. Sierra è giovane, talentuosa e può giocare senza pressione, ma il divario appare ancora troppo ampio per ipotizzare un ribaltone. Gauff ha mezzi, esperienza e profondità per chiudere il discorso senza troppi affanni.

Andreeva IN Krejcikova-Andreeva
Pegula IN Pegula-Sorribes
Sabalenka IN Sabalenka-Kessler
Gauff IN Sierra-Gauff

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