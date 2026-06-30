Pronostico USA-Bosnia: il ritorno della stella per staccare il pass degli ottavi

USA-Bosnia è una partita valida per i sedicesimi di finale del Mondiale 2026 e si gioca nella notte tra mercoledì e giovedì alle 02:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Negli USA si continua a sognare a occhi aperti. I beniamini di casa, mai come prima d’ora, danno la sensazione di poter scrivere una pagina importantissima della loro storia. Mauricio Pochettino guida una rappresentativa che probabilmente non è mai stata competitiva come adesso e che sta sfruttando al meglio il vantaggio del fattore campo. Sebbene con il calcio il rapporto non sia così idilliaco – gli sport più seguiti rimangono altri – si registra un grande entusiasmo attorno alle vicende delle Stars and Stripes, che hanno l’occasione di replicare quegli storici quarti di finale raggiunti in Corea e Giappone nel 2002 (il miglior piazzamento rimane ad ogni modo il terzo posto a Uruguay 1930, la prima edizione del Mondiale).

Gli USA devono crederci. Aver vinto il proprio girone – davanti ad Australia, Paraguay e Turchia – gli ha permesso di sfidare una terza classificata nel primo turno della fase a eliminazione diretta, la non irresistibile Bosnia. E nel caso in cui riuscissero ad arrivare agli ottavi, gli statunitensi dovrebbero vedersela con una tra Belgio e Senegal. Niente match impossibili, insomma, almeno fino ai quarti.

I risultati ottenuti finora giustificano l’hype che si sta creando attorno alla truppa di Pochettino. Esordio da sogno con il Paraguay (4-1), comodo 2-0 all’Australia nella seconda giornata – fondamentale per mettere in ghiaccio qualificazione e primo posto con un turno d’anticipo – ed infine sconfitta indolore con la Turchia già eliminata, con tanto di gol turco segnato a recupero ormai terminato (3-2).

Bosnia, i clean sheet sono un miraggio

Tra i motivi del KO di venerdì scorso anche un turnover massiccio da parte del ct, che ha preferito mandare in campo una formazione sperimentale, preservando gran parte dei titolari. Al di là del livello di difficoltà del girone, gli USA hanno sorpreso tutti dal punto di vista offensivo (otto reti realizzate in tre partite). Segno che la squadra ha ormai interiorizzato i concetti e la filosofia dell’ex tecnico di Tottenham, PSG e Chelsea: aggressività, pressing, riconquista alta del pallone e un atteggiamento mai speculativo e conservativo.

La Bosnia però potrebbe creare qualche problema con la sua organizzazione difensiva, ma non solo. Dzeko e compagni in linea di massima prediligono il blocco basso, tuttavia non si limitano a quello. Lo abbiamo visto nel playoff contro l’Italia in cui hanno dato la dimostrazione di saper anche costruire, facendo male soprattutto sulle fasce, principalmente con le ali Alajbegovic e Bajraktarevic.

Ma quella vista all’opera finora al Mondiale è stata una Bosnia tutt’altro che impeccabile nella propria metà campo. I balcanici hanno incassato 6 gol, non tenendo mai la porta inviolata (un clean sheet nelle ultime undici) e qualificandosi per il rotto della cuffia in uno dei gironi meno competivivi. Per la selezione di Sergej Barbarez, costretta a fare i conti con un Dzeko a mezzo servizio, un pareggio all’esordio con il Canada (1-1), una sconfitta per 4-1 con la Svizzera e una vittoria per 3-1 contro il Qatar, cruciale per chiudere tra le migliori otto.

Contro gli USA Barbarez riproporrà il solito 4-4-2 con Demirovic e Dzeko in attacco, anche se tra i più attenzionati ci sarà la stellina Alajbegovic, che si è preso la scena nella sfida con il Qatar realizzando un gol di pregevole fattura. Pochettino invece ritrova la sua stella più luminosa Pulisic, pronto a prendersi sulle spalle la sua nazionale dopo l’infortunio rimediato all’esordio contro il Paraguay.

Come vedere USA-Bosnia in diretta tv e in streaming

La sfida USA-Bosnia è in programma nella notte tra mercoledì e giovedì alle 02:00 (ora italiana) al Levi’s Stadium di Santa Clara, negli USA, e verrà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata.

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Il pronostico

La spinta del pubblico e la freschezza dei titolari dovrebbero garantire la vittoria agli USA nei novanta regolamentari. Tuttavia, la difesa di Pochettino concede sempre qualcosa e l’attacco bosniaco ha le carte in regola per pungere sulle fasce. La combinazione della vittoria dei padroni di casa con entrambe le squadre a segno ha una quota stratosferica e poggia su trend statistici solidi. Di fronte a una filosofia, quella del ct statunitense Pochettino, che tende a privilegiare la fase offensiva e una Bosnia che non sa fare le barricate per l’intera durara del match, una partita da almeno tre reti complessive è uno degli esiti più probabili del palinsesto.

Le probabili formazioni di USA-Bosnia

USA (4-2-3-1): Freese; Freeman, Ream, Richards, A. Robinson; Adams, Tillman; Dest, McKennie, Pulisic; Balogun.

BOSNIA (4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Sunjic, Basic, Alajbegovic; Dzeko, Demirovic.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1