Pronostico Sassuolo-Milan: a Reggio Emilia con un solo obiettivo

Sassuolo-Milan è una partita valida per la trentacinquesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La principale preoccupazione del Milan, dopo aver detto addio ormai da tempo al sogno scudetto, è blindare la qualificazione alla prossima Champions League, non ancora matematica. I rossoneri a quattro turni dalla fine hanno 6 punti di vantaggio su Como e Roma, rispettivamente quinta e sesta ma appaiate a quota 61 (nel momento in cui scriviamo non conosciamo il risultato dei lariani contro il Napoli), e con un eventuale successo nella trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo potrebbero avvicinarsi sensibilmente all’obiettivo.

Una vittoria in terra emiliana sarebbe fondamentale per vivere un finale di stagione all’insegna della tranquillità ma anche per zittire i più critici che ultimamente hanno messo nel mirino il gioco fin troppo rinunciatario del tecnico livornese. Il Diavolo, infatti, ha realizzato un solo gol nelle ultime 4 sfide, quello segnato da Rabiot a Verona (tra l’altro unico successo nel parziale), palesando delle oggettive difficoltà in fase di possesso palla. Una settimana fa il soporifero 0-0 di San Siro con la Juventus, in cui Maignan e compagni si sono preoccupati esclusivamente di non subire. Dall’altro lato, invece, abbiamo un Sassuolo che non ha alcun obiettivo concreto, se non quello di provare a chiudere tra le prime dieci, e dunque nella parte sinistra della classifica, che non sarebbe affatto male considerando che i neroverdi sono a tutti gli effetti una neopromossa. Anche gli uomini di Fabio Grosso vengono da uno 0-0: a Firenze hanno ottenuto il quarto risultato utile nelle ultime cinque giornate.

Il tecnico neroverde ritrova capitan Berardi dopo i due turni di squalifica, nel Milan invece non ci sarà Modric, che ha finito anzitempo la stagione per via di un infortunio allo zigomo dopo uno scontro di gioco (il croato è stato già operato). Allegri potrebbe affidare la regia a Jashari. In attacco spazio al duo Nkunku-Leao.

Come vedere Sassuolo-Milan in diretta tv e in streaming

La sfida Sassuolo-Milan, in programma domenica alle 15:00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Comparazione quote

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Il pronostico

Il Milan arriva a Reggio Emilia con una statistica offensiva preoccupante: ha segnato appena un gol nelle ultime 4 partite. Tuttavia, il Mapei Stadium evoca dolci ricordi recenti per i rossoneri, che non hanno mai perso nelle ultime otto trasferte giocate contro i neroverdi. Il Sassuolo è una squadra solida (reduce dallo 0-0 di Firenze) ma in casa tende a concedere qualcosa quando la tensione cala. Secondo noi Allegri baderà soprattutto al sodo: la necessità di blindare la Champions impone prudenza. I rossoneri cercheranno di sfruttare la velocità di Leao e Nkunku in ripartenza. Rispetto alle ultime uscite del Diavolo, però, potremmo vedere qualche gol in più, tenendo conto della necessità del Milan di fare punti per avvicinarsi all’obiettivo Champions. Occhio al segno Over 2.5, uscito 4 volte negli ultimi 5 precedenti.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Milan

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Ulisses Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Estupinan; Nkunku, Leao.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2