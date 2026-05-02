Pronostico Osasuna-Barcellona: arriva la decima

Osasuna-Barcellona è una gara della trentaquattresima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico
Negli ultimi undici scontri diretti, l’Osasuna, che rimane in corsa per un posto Europeo per la prossima stagione, ha perso nove volte contro il Barcellona. Se i padroni di casa volessero rimanere in costante contatto con le zone che contano della classifica, devono vincere.
Non sarà semplice, nonostante il Barcellona sarà senza Yamal in questa parte finale. I catalani vincendo potrebbero già festeggiare domenica sera qualora il Real Madrid non vincesse la propria partita, ma vincendo, soprattutto, si darebbero la possibilità di giocarsi la Liga nel Clasico in programma la prossima settimana. La domanda, adesso, non è se arriverà il trionfo ma solamente quando, visto il distacco enorme che c’è tra la prima e la seconda della classe.
Il Barcellona non vuole lasciare nulla al caso ma soprattutto non ha intenzione di fare nessun regalo a nessuno. Quindi è evidente che Flick mandando in campo la migliore formazione possibile se la giocherà per vincere e poi pensare a domenica con calma, sedendosi davanti alla tv a vedere se stappare prima o meno.
Come vedere Osasuna-Barcellona in diretta tv e streaming
La sfida Osasuna-Barcellona, gara valida per la trentaquattresima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.
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Il pronostico
L’Osasuna cercherà di vendere cara la pelle, ma in un match da almeno un gol per squadra – i catalani una rete la prendono quasi sempre – ci aspettiamo un’affermazione esterna. La Liga è sempre più vicina.
Le probabili formazioni di Osasuna-Barcellona
OSASUNA (3-4-3): Herrera; Rosier, Catena, Boyomo, Galan; I Munoz, Moncayola; Moro, Oroz, Ruben Garcia; Budimir.
BARCELLONA (4-2-3-1): J Garcia; E Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo; Gavi, Pedri; Bardghji, Olmo, Fermin; Torres.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-2
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