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Pronostico Lione-Rennes: salta l’alternanza

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Lione-Rennes è una partita della trentaduesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Il Lione viene da due vittorie di fila e soprattutto ha il terzo posto nelle proprie mani. La squadra di Fonseca si è messa alle spalle il momento negativo e sogna di rimanere dentro la Champions League. Una sfida di altissima classifica contro il Rennes, distante solo un punto e che sogna il colpaccio. Complicato.

Pronostico Lione-Rennes
Pronostico Lione-Rennes: salta l’alternanza (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Certo, gli ospiti vivono forse il loro miglior momento della stagione con quattro vittorie di fila e cinque risultati utili che hanno permesso di essere lì nelle zone che contano, ma a differenza di quanto successo negli ultimi anni, quando in casa del Lione c’è stata un’alternanza di vittorie, stavolta salterà tutto. Sì, perché l’ultima affermazione è stata appunto dei padroni di casa e sarà così, per la seconda volta di fila, anche in questa partita in programma nella serata di domenica.

Il Lione nelle ultime due gare interne ha vinto contro Lorient e Auxerre e ha dimostrato nel corso dell’anno – tranne in quel periodo che vi abbiamo raccontato e che adesso è solo un ricordo – di essere pronto a fare delle prestazioni molto importanti. Prestazioni che possono sicuramente aiutare in questa notte che potrebbe decidere la propria stagione. Sì, con una vittoria, la Champions sarebbe quasi sicura.

Come vedere Lione-Rennes in diretta tv e in streaming 

Lione-Rennes è in programma domenica alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Comparazione quote

La vittoria del Lione è quotata 2.20 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.53 su Lottomatica.

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Il pronostico

Ci aspettiamo una vittoria del Lione che chiuderebbe i conti per la prossima Champions League. Una gara da almeno tre reti complessive, ma alla fine a fare festa sarà solamente la formazione di Paulo Fonseca.

Le probabili formazioni di Lione-Rennes

LIONE (4-2-3-1): Greif; Maitland-Niles,, Mata, Niakhate, Abner; Tessmann, Morton; Endrick, Tolisso, Moreira; Yaremchuk.
RENNES (4-2-3-1): Samba; Seidu, Boudlal, Brassier, Merlin; Blas, Rongier, Camara; Al-Taamari, Embolo, Lepaul.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1

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