Pronostico Friburgo-Wolfsburg: non possono mollare

Friburgo-Wolfsburg è una partita valida per la trentaduesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

In maniera abbastanza evidente e pure scontata, i pensieri del Friburgo sono anche rivolti alla semifinale di ritorno di Europa League in programma la prossima settimana contro il Braga. C’è da ribaltare la sconfitta dell’andata e le possibilità ci sono.

Ma c’è anche da pensare, dentro i padroni di casa, alla possibilità di tornare in Europa il prossimo anno. Per questo motivo non si può in nessun modo abbassare la guardia in campionato. La classifica dice settimo posto a pari punti con il Francoforte ma dietro per la differenza reti, e quindi sì, si deve per forza di cose fare risultato pieno contro un Wolfsburg in piena corsa per un posto in Bundesliga. Anche se è complicato e pure molto.

Gli ospiti sono penultimi a sei punti dalla salvezza ma, ad un solo punto, dalla possibilità di giocarsi lo spareggio per rimanere nel massimo campionato tedesco. I due risultati utili di fila hanno ridato speranze importanti. Ma questa partita è un’altra cosa. Il discorso per il Wolfsburg rimarrà aperto nonostante la sconfitta che potrebbe arrivare nel corso di questa partita.

Come vedere Friburgo-Wolfsburg in diretta tv e streaming

La sfida Friburgo-Wolfsburg è in programma domenica alle 19:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

La vittoria del Friburgo è quotata 2.50 su Goldbet, Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.50 su Goldbet e Lottomatica.

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Il pronostico

Se volete andare sul sicuro la quota del GOL è da prendere. Se amate leggermente il rischio la vittoria del Friburgo ha una quota così alta che ci piace, eccome.

Le probabili formazioni di Friburgo-Wolfsburg

FRIBURGO (4-2-3-1): Atubolu; Kubler, Ginter, Ogbus, Makengo; Eggestein, Manzambi; Beste, Holer, Grifo; Matanovic.

WOLFSBURG (3-4-2-1): Grabara; Belocian, Vavro, Koulierakis; Maehle, Souza, Eriksen, Zehnter; Wimmer, Amoura; Pejcinovic.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1