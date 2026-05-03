Pronostico Getafe-Rayo Vallecano: vittoria per l’Europa

Getafe-Rayo Vallecano è una gara della trentaquattresima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico
Un sesto posto in classifica da difendere contro una squadra che giovedì prossimo si giocherà il tutto per tutto in Conference League dopo aver vinto in casa la semifinale d’andata. Non sembra così complicato, in questa domenica, il compito del Getafe. Una squadra che sta disputando una stagione importante e che non vuole in nessun modo mollare la presa.
Il Rayo invece, al proprio campionato, non ha più nulla da chiedere nonostante la salvezza non sia stata ancora raggiunta in maniera aritmetica. Ma ci sono diverse squadre in mezzo rispetto al Siviglia che al momento sarebbe retrocesso che permettono agli ospiti di stare molto tranquilli. Una situazione quindi ben delineata ed è abbastanza evidente che i pensieri del Rayo siano alla prossima settimana, alla trasferta in Francia contro lo Strasburgo nella quale dovranno difendere l’uno a zero di giovedì scorso.
Un pensiero che costringe anche il tecnico a fare delle scelte importanti. Il turnover ci sarà e a quanto pare sarà anche abbastanza sostanzioso. E di questa situazione il Getafe ne potrebbe assolutamente approfittare. E andiamo quindi a vedere insieme come, questa partita, potrebbe andare a finire.
Come vedere Getafe-Rayo Vallecano in diretta tv e streaming
La sfida Getafe-Rayo Vallecano, gara valida per la trentaquattresima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 16:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.
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Comparazione quote
La vittoria del Getafe è quotata 1.93 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 2.20 su Goldbet e Lottomatica.
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Il pronostico
La vittoria del Getafe è quasi sicura per quello che vi abbiamo raccontato. Occhio anche al GOL che ha una quota altissima.
Le probabili formazioni di Getafe-Rayo Vallecano
GETAFE (3-4-1-2): Soria; Abqar, Duarte, Boselli; Femenia, Milla, Arambarri, Iglesias; Liso; Satriano, Vazquez.
RAYO VALLECANO (4-2-3-1): Batalla; Balliu, Lejeune, Mendy, Espino; Gumbau, Ciss; Perez, Diaz, Martin; Camello.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1
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