I pronostici di venerdì 26 giugno: Mondiali 2026, si chiudono i gironi G, H, I

I pronostici di venerdì 26 giugno, prosegue l’ultima giornata della fase a gironi: si giocano ben sei partite, spicca Norvegia-Francia
Nel gruppo I a fare la parte del leone sono state finora Francia e Norvegia, trascinate rispettivamente dalle stelle Mbappé e Haaland, entrambe già a quota 4 gol dopo le prime due gare. Essendo a punteggio pieno, nessuna delle due rischia di scivolare al terzo posto: il divario è abissale rispetto a Iraq e Senegal, che si contenderanno la terza piazza – potrebbe anche non bastare per scongiurare l’eliminazione – in una sorta di sfida della disperazione.
Bleus e scandinavi, invece, a Foxborough si affronteranno in un intrigante scontro diretto per decidere chi arriverà primo e vincerà dunque questo girone. Il premio? Regalarsi un sedicesimo sulla carta abbordabile contro una terza classificata, anche se agli ottavi si profila un succulento big match con la Germania.
Quando in campo scendono contemporaneamente due bocche da fuoco del calibro di Haaland e Mbappé, la giocata logica porta alla via del gol per entrambe. La Norvegia deve necessariamente vincere per conquistare la vetta e secondo noi attaccherà a viso aperto, un contesto tattico che esalterà le transizioni veloci della Francia ma che presterà il fianco alla fisicità del numero 9 del City. La Francia in ogni caso dispone di una rosa decisamente più profonda ed abituata a gestire la pressione di queste sfide d’alta quota.
Pronostici: la scelta del Veggente
• X2 + OVER 1.5 in Norvegia-Francia, Mondiali, venerdì ore 21:00
Vincenti
- SENEGAL (in Senegal-Iraq, Mondiali, venerdì ore 21:00)
- CAPO VERDE O PAREGGIO (in Capo Verde-Arabia Saudita, Mondiali, sabato ore 02:00)
- SPAGNA (in Uruguay-Spagna, Mondiali, sabato ore 02:00)
- BELGIO (in Nuova Zelanda-Belgio, Mondiali, sabato ore 05:00)
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Le proposte MULTIGOL
- Senegal-Iraq MULTIGOL 2-4 CASA
- Uruguay-Spagna MULTIGOL 2-4 OSPITE
- Nuova Zelanda-Belgio MULTIGOL 2-4 OSPITE
- Capo Verde-Arabia Saudita MULTIGOL 1-3 CASA
Comparazione quota totale (Multigol): 5.16 GOLDBET ; 5.49 SPORTBET; 5.16 LOTTOMATICA
Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Senegal-Iraq, Mondiali, giovedì ore 22:00
- Nuova Zelanda-Belgio, Mondiali, venerdì ore 01:00
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Norvegia-Francia, Mondiali, venerdì ore 21:00
Il “clamoroso”
• X in Egitto-Iran, Mondiali, sabato ore 05:00
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- 50% sul deposito fino a 50€
- + Rimborso del 30% delle eventuali perdite fino a 950€
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus