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I pronostici di venerdì 26 giugno: Mondiali 2026, si chiudono i gironi G, H, I

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I pronostici di venerdì 26 giugno, prosegue l’ultima giornata della fase a gironi: si giocano ben sei partite, spicca Norvegia-Francia

Nel gruppo I a fare la parte del leone sono state finora Francia e Norvegia, trascinate rispettivamente dalle stelle Mbappé e Haaland, entrambe già a quota 4 gol dopo le prime due gare. Essendo a punteggio pieno, nessuna delle due rischia di scivolare al terzo posto: il divario è abissale rispetto a Iraq e Senegal, che si contenderanno la terza piazza – potrebbe anche non bastare per scongiurare l’eliminazione – in una sorta di sfida della disperazione.

I pronostici di venerdì 26 giugno: Mondiali 2026, si chiudono i gironi G, H, I (Ansa Foto) – IlVeggente.it

 

Bleus e scandinavi, invece, a Foxborough si affronteranno in un intrigante scontro diretto per decidere chi arriverà primo e vincerà dunque questo girone. Il premio? Regalarsi un sedicesimo sulla carta abbordabile contro una terza classificata, anche se agli ottavi si profila un succulento big match con la Germania.

Quando in campo scendono contemporaneamente due bocche da fuoco del calibro di Haaland e Mbappé, la giocata logica porta alla via del gol per entrambe. La Norvegia deve necessariamente vincere per conquistare la vetta e secondo noi attaccherà a viso aperto, un contesto tattico che esalterà le transizioni veloci della Francia ma che presterà il fianco alla fisicità del numero 9 del City. La Francia in ogni caso dispone di una rosa decisamente più profonda ed abituata a gestire la pressione di queste sfide d’alta quota.

Pronostici: la scelta del Veggente

X2 + OVER 1.5 in Norvegia-Francia, Mondiali, venerdì ore 21:00

Vincenti

  • SENEGAL (in Senegal-Iraq, Mondiali, venerdì ore 21:00)
  • CAPO VERDE O PAREGGIO (in Capo Verde-Arabia Saudita, Mondiali, sabato ore 02:00)
  • SPAGNA (in Uruguay-Spagna, Mondiali, sabato ore 02:00)
  • BELGIO (in Nuova Zelanda-Belgio, Mondiali, sabato ore 05:00)
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  • Uruguay-Spagna MULTIGOL 2-4 OSPITE
  • Nuova Zelanda-Belgio MULTIGOL 2-4 OSPITE
  • Capo Verde-Arabia Saudita MULTIGOL 1-3 CASA
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • Senegal-Iraq, Mondiali, giovedì ore 22:00
  • Nuova Zelanda-Belgio, Mondiali, venerdì ore 01:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • Norvegia-Francia, Mondiali, venerdì ore 21:00

Il “clamoroso”

X in Egitto-Iran, Mondiali, sabato ore 05:00

 

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