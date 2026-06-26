Pronostici Uruguay-Spagna: marcatore e tiri in porta

Pronostici Uruguay-Spagna: una partita che mette in palio dei punti pesantissimi per la qualificazione. Ecco le nostre scelte

La Spagna ha quattro punti, ma clamorosamente rischia anche di uscire dalle prime due in caso di sconfitta. La truppa di Bielsa invece di punti fino ad oggi ne ha raccolti solamente due. Non un ottimo inizio. Anzi, visto che ha giocato contro Arabia Saudita e Capo Verde e tutti si aspettavano qualcosa di diverso.

Diciamo che non c’è magia, anzi ce n’è poca. E non capiamo, arrivati ad oggi, per quale motivo Bielsa sia così incensato. Vabbè, questo è un altro discorso e aprirebbe una polemica clamorosa. A noi in questo articolo interessa capire chi sono gli uomini che si potrebbero mettere in evidenza. Lo avrete capito che crediamo che la Spagna si possa prendere tre punti, qualificazione e primo posto nel girone. Ed è per questo che le nostre scelte pendono verso la direzione della squadra di De La Fuente.

Pronostici Uruguay-Spagna, le nostre scelte

Ha segnato il primo gol al Mondiale a 19 anni. Ed è l’unico – salvo imprevisti o infortuni – che potrebbe raggiungere Ronaldo in quel record di almeno un gol in 6 Mondiali. Lamine Yamal avrebbe 39 anni nel momento in cui potrebbe giocare la sesta manifestazione FIFA. Ma siamo sicuri che adesso non ci pensa proprio, il suo focus è tutto sul presente e sulla possibilità di segnare di nuovo. Un giocatore che se sta bene può vincere il pallone d’oro e prima o poi lo farà. Ecco perché dovrebbe riuscire a trovare di nuovo la via della rete.

Rimane aperta adesso la questione tiratori in porta. E tutto il reparto avanzato della Spagna, quindi Baena e Oyazarbal, ci pare possano trovare entrambi almeno una conclusione dentro lo specchio della porta. Anche perché sono degli attaccanti che possiamo definire atipici: vengono incontro, aprono gli spazi e poi si inseriscono nel migliore dei modi. Insomma, almeno un tiro a testa (il secondo un paio) così come almeno una conclusione, dalla distanza soprattutto, la dovrebbe riuscire a trovare Valverde che, nonostante non sia un uomo così offensivo, nelle prime due gare giocate dalla sua squadra è stato quello più pericoloso.

Quindi, ricapitolando: Lamine Yamal marcatore plus, Oyazarbal over 1,5 tiri in porta plus, Baena e Valverde over 0,5 tiri in porta plus, su SportBet hanno un valore di 14,63 volte la posta.