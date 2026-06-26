Pronostici Nuova Zelanda-Belgio: marcatore e tiri in porta

Pronostici Nuova Zelanda-Belgio: dopo due pareggi di fila la squadra di Garcia deve per forza vincere. Ecco gli uomini decisivi

Due pareggi di fila. Una situazione inaspettata. Eppure il Belgio ha iniziato in questo modo il Mondiale. Sì, la sensazione è che la squadra di Garcia non si sia espressa nel migliore dei modi, oppure come avrebbe potuto. Ma adesso è arrivato il momento di cambiare le sorti di questa manifestazione.

Contro la Nuova Zelanda – ultima nel girone con un solo punto – i Diavoli Rossi devono per forza di cose riuscire a trovare la prima affermazione per andare avanti. Poi nel nostro pronostico del match vi diremo di come vediamo la partita, qui parliamo di quelli che secondo noi possono essere gli uomini in grado di spaccare un match che tutto pare tranne che così complicato.

Pronostici Nuova Zelanda-Belgio: le scelte

Romelu Lukaku ha giocato da titolare la seconda partita del suo Mondiale e quindi dovrebbe essere di nuovo al centro dell’attacco. Il bomber del Napoli cercherà di sistemare le cose nel corso di questo match e avrà tutti i riflettori addosso. Diciamolo chiaramente, davanti alle responsabilità – almeno in campo – non si è mai tirato indietro, ecco perché crediamo abbia le carte in regola per riuscire a trovare almeno un gol.

Da De Bruyne, il re degli assist, almeno un passaggio vincente ce lo aspettiamo. Ancora non si è messo in mostra per come potrebbe fare, e per come saprebbe fare, quindi un alzamento del livello ce lo aspettiamo anche da lui. Diciamo che almeno un assist lo potrebbe servire. Chiudiamo le nostre scelte con Trossard: l’attaccante giocherà largo a sinistra alle spalle appunto di Lukaku ed è l’unico che ha le caratteristiche per andare ad attaccare con regolarità la porta avversaria. Da uno come lui almeno due conclusioni dentro lo specchio della porta.

Quindi: Lukaku marcatore plus, De Bruyne Assist DUO e Trossard over 1,5 tiri in porta plus, su SportBet hanno un valore di 6,54 volte la posta.