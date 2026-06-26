A Maiorca è tempo di semifinali: i pronostici delle due sfide

Il penultimo atto del torneo Atp di Maiorca promette equilibrio e spettacolo: i favoriti delle semifinali in programma venerdì 26 giugno.
Le semifinali di Maiorca, in programma quest’oggi parallelamente a quelle di Eastbourne, mettono sul tavolo due incroci molto diversi ma ugualmente intriganti. Da una parte ci saranno Nuno Borges ed Ethan Quinn, con il portoghese chiamato a confermare quanto di buono fatto vedere fin qui; dall’altra Fabian Marozsan e Alejandro Davidovich Fokina, sfida che può dire molto sulle ambizioni dello spagnolo a pochi giorni da Wimbledon.
Borges arriva a questo appuntamento con un percorso convincente alle spalle: prima il successo contro Jan-Lennard Struff, poi quello nei quarti contro Luciano Darderi, battuto in una partita complicata ma gestita con lucidità nei momenti chiave. Il portoghese ha dato continuità al suo tennis e soprattutto ha mostrato una buona tenuta nei passaggi delicati.
Quinn, invece, continua a essere una delle sorprese più interessanti del torneo: il giovane americano ha eliminato Vit Kopriva e in precedenza aveva già dimostrato di poter reggere bene la pressione su questa superficie. Tra i due non ci sono precedenti ufficiali, dettaglio che rende la lettura più aperta. Borges, però, arriva con maggiore solidità complessiva e con una gestione del torneo che fin qui è stata più lineare: è lui il favorito per il passaggio del turno.
Semifinali a Maiorca: i favoriti per il passaggio del turno
Più definita, almeno sulla carta, la seconda semifinale tra Marozsan e Davidovich Fokina. L’ungherese ha conquistato la semifinale giocando ad un livello molto alto per tutta la settimana, riuscendo a trovare continuità e a tenere alta ‘intensità nei momenti pesanti.
Dall’altra parte, però, Davidovich ha sfruttato il torneo di casa per ritrovare brillantezza e fiducia, avanzando con autorità. Anche i precedenti gli sorridono, visto che lo spagnolo è avanti nel bilancio complessivo, fattore che aggiunge peso al pronostico. Giocando inoltre davanti al proprio pubblico, Davidovich sembra avere quel qualcosa in più per prendersi la finale.
Borges IN Borges-Quinn
Davidovich Fokina IN Marozsan-Davidovich Fokina
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