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Jodar-Cobolli, un altro ostacolo sulla strada dell’azzurro: il pronostico del match

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Ottavi di finale a Cincinnati per Rafael Jodar e Flavio Cobolli: analisi dei precedenti e pronostico del match in programma mercoledì 19 agosto.

Non v’è alcun dubbio sul fatto che quella tra Rafael Jodar e Flavio Cobolli sia una delle sfide in assoluto più intriganti degli ottavi di Cincinnati. E il motivo è da ricercarsi nel fatto che da una parte c’è un giocatore, il giovane e promettente spagnolo, che sta vivendo una settimana da protagonista, mentre dall’altra c’è un Cobolli che ha appena tirato fuori dal cilindro una delle vittorie più combattute del suo torneo.

Cobolli
Jodar-Cobolli, un altro ostacolo sulla strada dell’azzurro: il pronostico del match (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Se Jodar ha impressionato travolgendo prima Shapovalov e poi Tabilo, l’azzurro ha dovuto aspettare il 7-5 del terzo set per avere la meglio su Blockx, che pure era il favorito per il passaggio del turno alla vigilia del faccia a faccia. Due percorsi opposti, dunque, che si incrociano adesso in una partita dalle mille sfumature e dall’esito tutt’altro che scontato.

C’è poi un altro elemento che rende ancora più interessante il confronto: Jodar e Cobolli non si sono mai affrontati nel corso delle rispettive carriere, motivo per il quale sarà estremamente intrigante assistere a questo primo atto di una rivalità che sulla carta, per “fame” di vittoria e ambizione, promette scintille. Perché se è vero che Tabilo si presenta agli ottavi con una fiducia probabilmente superiore a quella del suo avversario, è altrettanto vero che Cobolli ha dalla sua la capacità di non arrendersi mai, come ha dimostrato proprio contro Blockx, quando è riuscito a spuntarla al termine di una battaglia che sembrava destinata a prendere una piega diversa.

Jodar-Cobolli: il pronostico

Jodar
Jodar-Cobolli: il pronostico (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Benché Cobolli sia uno di quei clienti scomodi, capaci di sparigliare le carte quando meno te l’aspetti, questa volta il favorito è Jodar. Lo spagnolo arriva alla sfida con maggiore freschezza e soprattutto con la fiducia derivante da una vittoria molto netta, mentre Cobolli ha speso parecchie energie per superare Blockx. L’azzurro, però, ha già dimostrato di non essere un giocatore facile da battere: anche quando il pronostico gli è sfavorevole, come accaduto contro il rivale precedente, riesce a restare aggrappato alla partita e a trovare le risorse per rimetterla in piedi. Jodar resta dunque la scelta principale, ma Cobolli ha già dimostrato di poter ribaltare le previsioni e sarebbe un errore considerarlo battuto in partenza.

Jodar in Jodar-Cobolli

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