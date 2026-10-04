Pronostici Serie C 4 ottobre: scontro tra nobili decadute nel girone C

Serie C: anche domenica 4 ottobre ci sono molte partite interessanti in programma. Ecco i nostri pronostici per i match di oggi

Anche oggi, domenica 4 ottobre, scende in campo la terza serie italiana. Che come sappiamo non si è fermata, ovviamente, per la pausa delle nazionali.

Si gioca l’ottavo turno, e ormai qualcosa anche a livello di classifica si comincia a intravedere. Parliamo di squadre attrezzate che vogliono prendersi la cadetteria senza passare dai playoff, e di altre invece che viaggiano con ritmi diversi e con obiettivi ovviamente diversi. Andiamo quindi a vedere nel dettaglio quali sono le nostre scelte per questa domenica.

Pronostici Serie C: le nostre scelte

Nel girone A, il Treviso ospite in casa la Giana Erminio, penultima in classifica. I padroni di casa, invece, sono in alto in graduatoria e sentono la possibilità di avvicinare le posizioni che contano. Quindi una vittoria interna, in questo match, ci sta tutta. Alcione Milano-Trento, vista la posizione che occupano le due squadre, ci pare possa serenamente essere una partita da GOL, anche per via dei numeri delle due formazioni.

Nel girone B il Ravenna va a giocare sul campo della Pianese. Gli ospiti sono secondi in classifica mentre i padroni di casa occupano la penultima posizione con soli tre punti. Ovvio che la squadra che gioca in trasferta ha tutte le qualità per riuscire nel colpaccio esterno. Nel derby laziale Latina-Ostiamare, dovrebbe venire fuori almeno due gol.

Salernitana e Bari garantiscono spettacolo, ecco perché ci sarà almeno una rete per squadra in questo big match. Mentre l’Audace Cerignola, in casa contro l’Altamura, farà quasi sicuramente punti. Così come il Potenza, in casa contro il Picerno.

Quindi, sotto potrete vedere la schedina completa, qui vi diciamo che su GoldBet il valore totale è di 20,81 volte la posta.

Treviso-Giana Erminio 1

Alcione Milano-Trento GOL

Pianese-Ravenna 2

Latina-Ostimamare Over 1,5

Salernitana-Bari GOL

Audace Cerignola-Altamura 1X

Potenza-Picerno 1