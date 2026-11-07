Pronostico Inter-Como: 21 anni fa l’ultima volta

Inter-Como è una partita dell’undicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming

L’ultima vittoria del Como contro l’Inter – anche se nel mezzo ci sono stati anni senza confronti – è datata 1985. Potrebbe essere l’occasione giusta per Fabregas, soprattutto dopo i 9 gol al Lens? Tutto porta a questo, noi crediamo possa andare in maniera diversa.

L’Inter non vuole allontanarsi dalla Lazio – anzi, sogna l’aggancio – e il Como vive su un altro Pianeta, adesso, dopo essere stata la prima squadra nella storia della Champions League, e alla prima partecipazione, a segnare nove reti in trasferta. Il Lens ha mollato e giustamente i comaschi non hanno mai alzato il viene dall’acceleratore. Ma anche l’Inter ha fatto bene in Europa, chiudendo senza problemi la pratica Feyenoord con un tre a zero senza storia. Pesa sicuramente l’assenza di Lautaro Martinez nella squadra di Chivu, che vuole anche dimenticare la sconfitta nel derby.

Il Como con l’Inter non riesce a dare il meglio, nemmeno quando passa in vantaggio. Anche per via di una mentalità sempre all’attacco. E nonostante i risultati arrivati nelle ultime settimane i nerazzurri rimangono favoriti e partono con tutti i favori dalla propria parte. E crediamo che a San Siro possa arrivare un’altra vittoria. Per il Como su questo campo c’è poco da fare.

Come vedere Inter-Como in diretta tv e streaming

Inter-Como, in programma domenica alle 18 verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

La cosa certa è che entrambe le formazioni troveranno la via del gol. Poi crediamo che l’Inter possa riuscire a vincere questo match prima della sosta e rimanere nella peggiore delle ipotesi molto vicina alla vetta. Per il Como poche opportunità a San Siro.

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Le probabili formazioni di Inter-Como

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Spence, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram.

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Milla; Da Cunha, Paz, Baturina; Douvikas.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1