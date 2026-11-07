Pronostico Napoli-Lazio: la striscia resta aperta

Napoli-Lazio è una partita dell’undicesima giornata di Serie A: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming

Ci sono poche parole per descrivere quello che la Lazio ha fatto fino al momento. Primo posto in solitario in classifica dopo dieci giornate. Nessuno ovviamente se lo aspettava. Ma ormai i laziali non si possono più nascondere.

Il Napoli è in difficoltà. Lo sappiamo. Allegri è sul filo del rasoio e rischia di essere esonerato. Ieri De Laurentiis è andato in ritiro per capire la situazione. E quando si muove il presidente in persona è evidente che qualcosa non quadri. Inoltre, il Napoli, viene dalla legnata in Europa e da un viaggio di rientro lungo quasi un giorno. Tutti gli ingredienti – nonostante l’infortunio di Zaccagni – portano a dire che gli ospiti possano riuscire a fare un risultato positivo in trasferta. Magari non la vittoria (sono cinque su cinque quelle che la squadra di Gattuso ha messo fuori casa, sempre tre punti) ma un risultato positivo sì.

La Lazio ha una striscia aperta al Maradona: negli ultimi quattro incroci arrivati su questo campo hanno regalato altrettante affermazioni. Insomma, ulteriori ingredienti da mettere sul fuoco.

Come vedere Napoli-Lazio in diretta tv e streaming

Napoli-Lazio, in programma domenica alle 12:30 verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

Allora, il GOL ci pare possa essere assicurato. Poi crediamo che la Lazio possa riuscire a portare a casa almeno un punto (ma occhio al colpaccio esterno, quindi anche la doppia andrebbe bene) mantenendo quindi aperta la striscia che per adesso è ferma a quattro risultati utili di fila al Maradona.

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Le probabili formazioni di Napoli-Lazio

NAPOLI (3-5-2): Meret; Beukema, Rrahmani Marin; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay, Vergara; De Bruyne, Hojlund.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Noslin.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2