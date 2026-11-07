Pronostico Real Sociedad-Rayo Vallecano: il trend si chiude

Real Sociedad-Rayo Vallecano è una gara della dodicesima giornata della Liga spagnola: probabili formazioni, pronostico e dove vederla
Due vittorie negli ultimi dieci scontri diretti. Beh, in generale dalla Real Sociedad ci aspettavano sicuramente un cammino diverso contro il Rayo Vallecano.
Non solo per quella che è la storia delle due squadre, ma anche per quella che è la forza delle rose che i due tecnici hanno a disposizione. Che viene anche ribadita dalla classifica attuale, con diversi punti di differenza a favore dei padroni di casa. La Real Sociedad deve reagire dalla sconfitta nel derby basco contro il Bilbao ma anche dal pareggio interno contro un Lione in difficoltà per via del cambio allenatore arrivato nel mezzo della settimana.
Forse questo impegno potrebbe pesare nella gambe, ma la testa deve essere libera da ogni pensiero perché il Rayo deve essere per ovvi motivi battuto. Una sola vittoria nelle ultime cinque uscite in trasferta per la squadra ospite, quella contro l’Huelva in Coppa del Re arrivata addirittura ai supplementari. Il cammino non è dei migliori anche se il Rayo ha sempre trovato la via del gol in queste uscite. Potrebbe succedere la stessa cosa, quindi occhio al pronostico che vi diciamo sotto.
Come vedere Real Sociedad-Rayo Vallecano in diretta tv e streaming
La sfida Real Sociedad-Rayo Vallecano, gara valida per la dodicesima giornata giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 16:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.
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Comparazione quote
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Il pronostico
Dentro una gara che come spiegato prima – per via di quelli che sono i gol fatti dal Rayo in trasferta – regalerà almeno una rete per squadra, la Real Sociedad dovrebbe andarsene alla sosta con una vittoria importante, dal peso specifico enorme.
Le probabili formazioni di Real Sociedad-Rayo Vallecano
REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro; Arambarru, Martin, Sarr, Gomez; Guedes, Gorrotxategi, Soler, Barrenetxea; Sucic, Oyazarbal.
RAYO VALLECANO (4-3-3): Audero; Ratiu, Lejeune, Sadick, Pedrosa; Diaz, Valentin, Lopez; de Frutos, Camello, Garcia.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1
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