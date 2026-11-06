Pronostico Torino-Lecce: riscatto cercasi ma le difese non offrono garanzie

Torino-Lecce è una partita dell’undicesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Le due sconfitte contro Como e Frosinone hanno fatto tornare coi piedi per terra i tifosi del Torino, spegnendo quell’entusiasmo che avevano generato le tre vittorie consecutive con Udinese, Parma e Monza.

Finora la stagione della squadra di Ignazio Abate è più o meno in linea con quelle che erano le aspettative, ma ovviamente per fare il salto di qualità e provare a restare nella parte sinistra della classifica – attualmente il Toro è decimo, con 13 punti conquistati in 10 giornate – servirà uno sforzo maggiore. Ma soprattutto più continuità, sia a livello di prestazioni che di risultati. E poi contro le big, o comunque quelle squadre che sono davanti in classifica, bisognerà avere meno timore reverenziale: gli unici successi dei granata, infatti, sono arrivati contro formazioni che gravitano in zona retrocessione o che ne sono fuori per qualche punto (Fiorentina, Parma, Udinese e Monza).

Vedremo se questo trend positivo con le “piccole” proseguirà nella sfida casalinga con il Lecce, prima delle due settimane di sosta. I salentini stanno vivendo anche loro dei giorni complicati e se nonostante le tre sconfitte di fila contro Juve, Frosinone e Genoa rimangono a +2 sulla zona rossa è merito delle vittorie negli scontri diretti (Venezia, Udinese e Monza). La squadra di Eusebio Di Francesco è inoltre l’unica insieme al fanalino di coda Venezia che non ha fatto registrare neanche un pareggio da quando è iniziato il campionato.

L’infermeria giallorossa è sempre molto affollata (out Berisha, Pierotti, Ilic, Geubbels) ma non mancano le buone notizia, ad esempio i rientri di Gaspar, che ha scontato le due giornate di squalifica, e di Coulibaly, tornato a disposizione dopo un infortunio. Dall’altro lato, Abate cambierà qualcosa rispetto alla sfida di Frosinone: Cacciamani e Fitz-Jim verso il rientro nella formazione titolare, mentre Gineitis e Aboukhlal si accomoderanno in panchina.

Come vedere Torino-Lecce in diretta tv e streaming

La sfida tra Torino e Lecce, in programma sabato alle 15:00 allo stadio “Olimpico-Grande Torino” di Torino, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

Il Torino, imbattuto in 6 delle ultime 8 sfide contro i giallorossi, ha qualcosa in più sul piano tecnico e può approfittare delle difficoltà di un Lecce reduce da tre sconfitte di fila.

Tuttavia, i granata hanno vinto solamente due delle cinque gare casalinghe e hanno incassato sempre gol in tutte le ultime 10 partite all’Olimpico-Grande Torino. Meglio quindi cautelarsi con la doppia chance, abbinandola a una soglia realizzativa contenuta. Il successo della formazione di Abate resta in ogni caso un’opzione da considerare, soprattutto per il rendimento negativo del Lecce e per i precedenti.

Le probabili formazioni di Torino-Lecce

TORINO (4-4-2): Perri; Belghali, Coco, Ismajli, Comuzzo; Vlasic, Bragança, Fitz-Jim, Cacciamani; Adams, Simeone.

LECCE (3-5-1-1): Falcone; Siebert, Gaspar, Tiago Gabriel; Danilo Veiga, Coulibaly, Ngom, Maleh, Gallo; Gandelman; Stulic.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1