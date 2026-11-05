Pronostico Venezia-Udinese: debutta l’ex in una sfida delicatissima

Venezia-Udinese è una partita dell’undicesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Scontro diretto tra una squadra che non si è mai schiodata dal fondo della classifica e un’altra che è precipitata al penultimo posto in seguito a un’incredibile serie di risultati deludenti, che hanno pure convinto la società a rimuovere dall’incarico l’allenatore. Proprio in settimana l’Udinese ha dato il benservito a Kosta Runjaic: al tecnico tedesco, lo scorso anno capace di condurre i friulani ad una salvezza tranquillissima, è stata fatale la rovinosa sconfitta con la Roma (2-5), addirittura la settima nelle ultime otto giornate. Da settembre in poi, per intenderci, i bianconeri hanno ottenuto a malapena un punto, frutto del pareggio a reti bianche con il Parma.

Tra le cause di questo tracollo, una difesa che, senza soluzioni di continuità, ha imbarcato troppi gol, 23 in 10 turni di Serie A (la terza più perforata del torneo).

Il successore di Runjaic, Paolo Zanetti, è dunque chiamato a sistemare la fase di non possesso: senza qualche miglioramento nella propria metà campo sarà complicato tornare a fare punti per uscire dalla zona rossa. Il nuovo allenatore debutterà a Venezia, squadra che ha guidato dal 2020 al 2022 e che con lui riconquistò la massima serie dopo decenni.

Sulla panchina dei lagunari c’è invece l’esperto di salvezze Davide Nicola, che a sua volta allenò l’Udinese per un breve periodo nella stagione 2018-19. Con lui al timone – è ormai in carica da circa un mese, essendo stato chiamato al posto di Giovanni Stroppa – gli arancioneroverdi hanno strappato la prima vittoria, piegando 1-0 il Napoli al “Penzo”, ma da allora sono arrivate tre sconfitte consecutive e gli unici punti fatti rimangono quelli con gli azzurri. Nicola ha fermato l’emorragia in difesa (4 gol subiti in 4 partite), tuttavia l’attacco sta lasciando a desiderare: è rimasto a secco sia contro il Genoa (1-0) che con Inter (0-2) e Como (1-0), tre incontri in cui il Venezia meritava decisamente di più rispetto a quanto raccolto.

Contro l’Udinese Nicola avrà l’intera rosa a disposizione: davanti riecco il tandem Yeboah-Adams, a centrocampo spazio a Sohm e a Busio. Sulla sponda friulana, Zanetti spera di recuperare Solet per la difesa.

Come vedere Venezia-Udinese in diretta tv e streaming

Venezia-Udinese è in programma venerdì alle 20:45 allo stadio “Penzo” di Venezia e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Venezia-Udinese anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

Zanetti dovrà prima di tutto restituire equilibrio a una formazione che ha incassato troppi gol e che sembra aver perso ogni certezza. Servirà però una risposta collettiva per uscire da una crisi che dura ormai da settimane. Il Venezia, dal canto suo, nonostante le difficoltà realizzative, ha mostrato segnali di competitività anche nelle ultime sconfitte contro big come Inter e Como e davanti al proprio pubblico cercherà di sfruttare il momento delicato degli avversari.

A rendere più interessante la sfida ci pensano i precedenti. Negli ultimi cinque confronti diretti sono sempre arrivati almeno tre gol e l’Udinese è andata a segno in tutte le occasioni. Dato significativo, soprattutto considerando le difficoltà difensive mostrate dai friulani in questa stagione e la necessità di entrambe le squadre di cercare punti. La soglia dell’Over 1.5 appare quindi una soluzione accessibile, magari da abbinare alla doppia chance interna. Si può valutare pure l’X Primo Tempo. La delicatezza della posta in palio e il debutto di Zanetti suggeriscono una prima frazione prudente, con le squadre attente soprattutto a non concedere subito spazi.

Le probabili formazioni di Venezia-Udinese

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Busio, Sohm, Kike Pérez, Haps; Yeboah, Adams.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Abankwah, Kabasele, Palma; Vojvoda, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Davis.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1