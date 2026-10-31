Pronostico Juventus-Napoli: l’ex può acuire la crisi

Juventus-Napoli è una partita della decima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Nel posticipo domenicale della decima giornata si affrontano le due grandi ritardatarie di questi primi due mesi e mezzo di Serie A, la Juventus di Luciano Spalletti e il Napoli di Massimiliano Allegri. Quattordici punti in 9 partite per entrambe, ma sono i numeri con il segno meno che iniziano a preoccupare: -11 dalla vetta e, soprattutto, -6 dalla Champions League, l’obiettivo minimo sia dell’una che dell’altra.

Chi ci arriva peggio, però, è la Signora. Il passo falso nel turno infrasettimanale a Marassi contro il Genoa (2-0) ha rappresentato uno dei punti più bassi della storia recente di Madama – sicuramente il più basso della gestione Spalletti, in carica da un anno esatto – che ha incassato la terza sconfitta in campionato ed è precipitata all’ottavo posto. La squadra in campo appare confusa e non sembra essere in sintonia con l’allenatore: a Genova, finita sotto di due gol alla mezz’ora, l’atteggiamento dei bianconeri è stato arrendevole, come se i giocatori fossero andati nel panico dopo le prime difficoltà.

Un film già visto e rivisto in questa stagione, con Spalletti che nonostante i buoni propositi dà la sensazione di non sapere più che pesci pigliare per invertire la rotta. Il malcontento nel frattempo aumenta, mentre la piazza continua ad invocare il nome di Antonio Conte e il ds Carnevali opta per la decisione di tenere tutti in ritiro nel quartiere generale della Continassa. Almeno fino allo scontro diretto con i partenopei.

Napoli, timidi segnali di ripresa

Il Napoli, al contrario, rispetto a qualche settimana fa sembra aver fatto qualche passo in avanti. Dopo il clamoroso KO di Venezia, Di Lorenzo e compagni hanno battuto 4-3 il Bodo/Glimt in Champions League, pareggiato 3-3 con la Roma al “Maradona” – facendosi riacciuffare due volte dai giallorossi – e travolto il Monza 4-1 nel turno infrasettimanale.

In Brianza, con Allegri che ha preferito ridurre al minimo il turnover, i tre punti non sono mai stati in discussione, sebbene la difesa si sia dimostrata ancora una volta vulnerabile.

Per la quinta volta di fila, infatti, gli azzurri non hanno tenuto la porta inviolata, l’unico neo di un match in cui l’attacco ha invece risposto presente (11 gol nelle ultime tre gare). Il tecnico livornese a Torino contro la sua ex squadra ha l’occasione di rilanciare le proprie ambizioni in campionato, provando a ridurre il divario con le altre big, a pochi giorni da una incontro delicato di Champions League con il Porto.

Allo Stadium Allegri riproporrà il 4-3-3: nel tridente offensivo saranno chiamati agli straordinari Politano, Hojlund e Lang, la novità è invece in mezzo, dove si rivedrà De Bruyne nel ruolo di regista al posto dell’infortunato Lobotka, tra Anguissa e McTominay. Dall’altro lato, Spalletti probabilmente cambierà ancora, soprattutto dopo aver visto nuovamente in difficoltà Kolo Muani solitario in attacco. Woltemade potrebbe essere preferito al francese, in mezzo al campo salgono le quotazioni di Koopmeiners dopo la prova incolore di Sarr al “Ferraris”. McKennie e Douglas Luiz punti fermi.

Come vedere Juventus-Napoli in diretta tv e streaming

Juventus-Napoli, in programma domenica alle 20:45 all’Allianz Stadium di Torino, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

Il Napoli arriva meglio alla sfida, soprattutto per la capacità di produrre occasioni e trovare la rete con continuità. La doppia chance esterna sembra una buona soluzione, mentre l’Over 1.5 si appoggia al momento offensivo degli azzurri e alle incertezze difensive mostrate da entrambe. La Juventus gioca in casa e avrà una motivazione supplementare dopo la figuraccia di Genova, ma al momento non offre garanzie sufficienti per puntare con convinzione sul segno 1. C’è inoltre un dato da non sottovalutare: quattro delle ultime cinque partite disputate dalle due squadre sono terminate con almeno 4 gol. Un’indicazione interessante, ma non sufficiente da sola per spingersi sull’Over 3.5, soprattutto in una sfida in cui la tensione e le paure potrebbero condizionare l’approccio iniziale. La lettura resta quindi prudente: Napoli leggermente avanti, con una partita da almeno 2 reti come scenario da considerare.

Le probabili formazioni di Juventus-Napoli

JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumí; Kalulu, Sarr, Douglas Luiz, Cambiaso; McKennie, Alajbegovic; Woltemade.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Olivera; Zambo Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Hojlund, Lang.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2