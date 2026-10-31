Pronostico Lazio-Cagliari: una marcia inarrestabile

Lazio-Cagliari è una partita della decima giornata di Serie A: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming

Una marcia inarrestabile. Il primato la Lazio lo vuole difendere e poi andare a giocare prima della sosta contro il Napoli guardando, ancora, tutti dall’alto verso il basso. Gattuso ha costruito una squadra clamorosa, una squadra che detta legge e che fino al momento ne ha vinte otto su nove. Mai nessuno ci era riuscito.

Qualche cambio di formazione contro il Cagliari ci dovrebbe essere. Almeno due, secondo le informazioni che arrivano. E questa Lazio non sembra possa avere difficoltà a prendersi un’altra affermazione contro gli isolani che non stanno benissimo. Vero che hanno messo in difficoltà la Roma nel turno in mezzo alla settimana, ma è altrettanto vero che la squadra di Gasperini è spremuta in questo momento dagli impegni anche in Champions League. Insomma, questa Lazio la vittoria la dovrebbe riuscire a portare a casa.

Dei cambi, dicevamo: sicuramente dietro nei laziali tornerà Provstagaard dopo un turno di riposo. E anche Pinamonti insidia Noslin (un poco stanco nonostante la doppietta) almeno dall’inizio. Ma nonostante ciò, i tre punti, paiono essere indirizzati verso la capolista. Il Cagliari inoltre non batte la Lazio dal 2013. Un’eternità. Un record che rimarrà invariato.

Come vedere Lazio-Cagliari in diretta tv e streaming

Lazio-Cagliari, in programma domenica alle 15 verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

Nona vittoria su dieci partite stagionali in Serie A. La corsa della Lazio non conosce sosta. Match da almeno tre reti complessive.

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Le probabili formazioni di Lazio-Cagliari

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Zaccagni.

CAGLIARI (3-4-2-1): Caprile; Pedro, Mina, Rodriguez; Sugawara, Romano, Deiola, Obert; Adopo, Fadera; Maldini.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1