Pronostico Union Berlino-Colonia: non c’è tempo per smaltire le delusioni

Union Berlino-Colonia è una partita di Bundesliga e si gioca domenica alle 15:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

Il 5-0 rifilato in Coppa di Germania ha lasciato un segno evidente nei rapporti di forza tra Union Berlin e Cologne, che si ritrovano a distanza di pochi giorni con una posta in palio ancora più importante. Stavolta non c’è una qualificazione da conquistare, ma punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione. Le due squadre hanno motivazioni simili, anche se arrivano all’appuntamento con sensazioni decisamente differenti.

L’Union Berlino sta attraversando un avvio di Bundesliga complicato: dopo sette giornate ha raccolto appena sei punti e occupa il penultimo posto. La pesante sconfitta contro il Bayern Monaco aveva già evidenziato le difficoltà della squadra, che aveva poi provato a reagire battendo l’Elversberg e pareggiando contro Borussia Dortmund e Augsburg. Il problema principale resta la produzione offensiva: appena sei reti realizzate in campionato, un bottino che rende difficile costruire risultati con continuità.

Il Colonia si trova al dodicesimo posto, con appena due punti di vantaggio sugli avversari, e non può certo considerarsi al riparo dalle difficoltà. Dopo il successo contro il Borussia Mönchengladbach sono arrivati la sconfitta contro l’Eintracht Francoforte e il pareggio senza reti con lo Schalke 04. Il largo successo di coppa, però, può aver dato fiducia a una squadra che ha dimostrato di poter mettere in seria difficoltà la retroguardia berlinese. La differenza di rendimento vista martedì rappresenta un elemento importante, ma il campionato richiederà un’altra prova.

Union Berlino-Colonia: come vedere la partita in diretta tv e streaming

La sfida tra Union Berlino e Colonia è in programma domenica alle 15:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

Il Colonia parte con un vantaggio psicologico importante dopo il 5-0 di martedì e, pur non avendo brillato nelle ultime giornate di Bundesliga, sembra avere maggiori soluzioni per mettere in difficoltà gli avversari. L’Union Berlino ha bisogno di punti, ma la sterilità offensiva e le fragilità emerse nelle ultime settimane rappresentano ostacoli da non sottovalutare. Anche il rendimento recente in campionato non offre garanzie sufficienti per puntare con decisione sui padroni di casa.

La scelta è orientata verso il successo esterno del Colonia. La squadra ospite ha già dimostrato di poter dominare questo confronto e può sfruttare la fiducia acquisita in coppa per conquistare un’altra vittoria preziosa nella lotta per la permanenza in Bundesliga.

Le probabili formazioni di Union Berlino-Colonia

UNION BERLINO (4-2-3-1): Ronnow; Haberer, Van Den Bosch, Querfeld, Rothe; Schäfer, Khedira; Jeong, Aebischer, Burcu; Skarke.

COLONIA (4-2-3-1): Schwaebe; Sebulonsen, Simpson-Pusey, Lochoshvili, Sosa; Johannesson, Krauss; Maina, Moore, El Mala; Bülter.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2