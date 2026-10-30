Pronostico Bologna-Monza: la notte di San Siro cambia tutto

Bologna-Monza è una partita della decima giornata di Serie A: dove vederla, probabili formazioni e pronostico
La notte di San Siro cambia tutto. Perché il Bologna, vincendo in casa del Milan e infliggendo ai rossoneri di Amorim la prima sconfitta in campionato, adesso guarda con un occhio diverso al campionato. Serviva, a Palladino, una vittoria del genere, per generare autostima dopo un avvio complicato di stagione.
Il Monza ha perso in casa contro il Napoli ma, a differenza di quello che è stato il risultato finale, ha dimostrato comunque di essere una squadra abbastanza viva, anzi, proprio viva. Juric ha un buon gruppo, trascinato da Varela in attacco (ancora a segno) e potrebbe anche raggiungere serenamente la salvezza. Certo, affrontare il Bologna oggi è complicato e quindi è evidente che un’altra sconfitta è all’ordine del giorno.
Se il Bologna non avesse vinto a Milan sicuramente staremmo qui a parlare di una partita diversa, ma come detto quella botta di adrenalina, con la tripletta di Mbangula, arrivata da San Siro, crediamo possa fare decisamente la differenza dentro gli emiliani che vogliono a tutti i costi risalire la classifica. E crediamo ci possano serenamente riuscire.
Come vedere Bologna-Monza in diretta tv e streaming
Bologna-Monza, in programma sabato alle 15 verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.
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Il pronostico
Terza vittoria di fila per il Bologna, la prima in casa dopo due affermazioni in trasferta. Per il Monza altro ko, questa volta un poco più doloroso degli altri perché la classifica, nonostante le buone prestazioni, inizia a essere preoccupante. Gara da almeno un gol per squadra.
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Le probabili formazioni di Bologna-Monza
BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Vitik, Helland, Heggem; Zortea, Ferguson, Pobega, Alhassane; Bernardeschi, Mbangula; Odgaard.
MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Birindelli, Goglichidze, Lucchesi; Bakoune, Ondoa, Colombo, Mangas; Ngonge, Robinson; Varela.
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