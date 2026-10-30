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Pronostico Hull City-Ipswich Town: la partenza sprint è solo un ricordo

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Hull-Ipswich è una partita della nona giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

La sfida tra Hull City e Ipswich mette di fronte due squadre che hanno bisogno di allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica, ma che arrivano all’appuntamento con sensazioni differenti. I padroni di casa occupano il decimo posto e hanno quattro punti di margine sulla zona retrocessione, un bottino ancora rassicurante ma da difendere. Dopo aver vinto le prime due gare di campionato, non sono più riusciti a conquistare i tre punti nelle sei giornate successive.

Ipswich
Pronostico Hull-Ipswich: la partenza sprint è solo un ricordo (AnsaFoto) – Ilveggente.it

L’ultimo risultato è stato il pareggio per 1-1 contro il Brentford, arrivato dopo la sconfitta per 1-0 sul campo del Fulham. La squadra di Sergej Jakirovic ha mostrato di poter competere con le avversarie della categoria, ma la mancanza di vittorie comincia a pesare. Le assenze in difesa e a centrocampo, inoltre, riducono le alternative a disposizione dell’allenatore e potrebbero complicare una partita in cui sarà importante ritrovare concretezza.

L’Ipswich, dodicesimo con gli stessi punti dell’avversario, ha invece raccolto indicazioni positive nelle ultime settimane. Dopo il successo per 2-1 contro il Fulham, ha perso di misura sul campo del Manchester City, segnando comunque due reti, e ha pareggiato 1-1 con il Nottingham Forest. La squadra ospite sembra avere ritrovato una buona capacità di produrre gioco e può sfruttare le difficoltà dei Tigers per cercare un risultato importante lontano da casa. Il confronto si annuncia equilibrato, ma la maggiore brillantezza mostrata dagli ospiti nelle ultime uscite può rappresentare un fattore decisivo.

Come vedere Hull-Ipswich in diretta tv e streaming

Hull
Come vedere Hull-Ipswich in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Hull-Ipswich si gioca sabato 31 ottobre alle 16. Non è prevista la copertura televisiva dell’evento in Italia.

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Il pronostico

L’Hull ha il vantaggio del campo, ma la lunga serie senza vittorie rappresenta un campanello d’allarme. Il pareggio contro il Brentford ha interrotto la sequenza di sconfitte, senza però risolvere i problemi di una squadra che fatica a trasformare le prestazioni in successi. Anche le assenze potrebbero condizionare le scelte di Jakirovic.

L’Ipswich, dal canto suo, ha mostrato segnali di crescita e arriva da risultati che, pur non essendo tutti positivi, confermano la capacità di restare competitivo. La scelta è quindi orientata verso il successo degli ospiti, che possono approfittare del momento complicato dei padroni di casa e conquistare tre punti preziosi nella corsa alla salvezza.

Le probabili formazioni di Hull-Ipswich

HULL CITY (5-4-1): Tzolakis; Coyle, Ajayi, Egan, Herrington, Giles; Belloumi, Iroegbunam, Slater, Stroud; McBurnie.
IPSWICH (4-2-3-1): Walton; Ouattara, Diop, O’Shea, Davis; Palacios, Florentino; Fatawu, Enciso, Philogene-Bidace; Emersonn.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2

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