Pronostico Levante-Atletico Madrid: Simeone vede la vetta, ma non mancano le insidie

Levante-Atletico Madrid è una partita dell’undicesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 14:00: statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Sei vittorie di fila in campionato e vetta a un passo per l’Atletico Madrid, che nel primo anticipo del sabato contro il Levante può scavalcare il Barcellona ed issarsi momentaneamente in cima alla classifica della Liga, in attesa del match che vedrà protagonista, dopo qualche ora, i blaugrana, impegnati con l’Alavés al Camp Nou.

I Colchoneros domenica scorsa hanno approfittato del KO della capolista nell’attesissimo Clasico con il Real Madrid portandosi a -2. Nel frattempo, anche il Deportivo era stato costretto a inchinarsi di fronte alla squadra del “Cholo” Simeone, nuovamente vittoriosa grazie ad una rete di Julian Alvarez nella sfida del Metropolitano con i galiziani. Secondo 1-0 consecutivo per i madrileni dopo quello con l’Espanyol: si è trattato del quarto clean sheet in questo filotto di vittorie. L’Atletico sta brillando particolarmente a livello difensivo: avrà pure segnato 20 gol in meno rispetto allo straripante Barça, ma al contempo ha incassato appena 8 reti, numeri che ne fanno la seconda miglior difesa dopo quella del Celta Vigo.

Simeone cercherà di prolungare la serie vincente anche a Valencia, ma non si prospetta una passeggiata dal momento che il Levante ha perso soltanto una delle ultime quattro partite, ripartendo alla grande dopo la sosta per le nazionali (due pareggi, una vittoria e una sconfitta). La striscia positiva si è interrotta nello scorso fine settimana a San Sebastian contro la Real Sociedad (2-1), un incontro in cui gli uomini di Luis Castro hanno fatto troppo poco per pensare di uscire indenni dal catino della Reale Arena.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, Castro non potrà contare sul centrocampista Bardeli e probabilmente anche sul centrale difensivo de la Fuente, mentre Nacho Perez sembra aver ormai superato l’ex Sassuolo Toljan nelle gerarchie. Dall’altro lato, Simeone deve rinunciare a Koke e Cardoso ma spera di recuperare almeno il Cuti Romero. Lookman verso la panchina, in attacco è lotta a tre per due posti (Lee, David e Julian Alvarez).

Come vedere Levante-Atletico Madrid in diretta tv e streaming

La sfida Levante-Atletico Madrid, valida per l’undicesima giornata della Liga, è in programma domenica alle 21:00. Tutte le partite del massimo campionato spagnolo sono trasmesse su DAZN. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il classico streaming con pc o tablet.

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Il pronostico

L’Atletico Madrid parte favorito per qualità, stato di forma e solidità difensiva, ma la tradizione recente a Valencia – l’ultimo successo in casa dei Granotes risale a giugno 2020 – invita a non escludere un eventuale passo falso della truppa di Simeone. La combo X2+Under 3.5 permette di coprirsi su questo scenario e, allo stesso tempo, di puntare su una partita senza più di tre gol complessivi.

Per chi cerca una giocata più ambiziosa, interessante anche il 2 secco, sostenuto dalle sei vittorie consecutive dei madrileni. Meglio, invece, non aspettarsi necessariamente una gara ricca di reti: l’Atletico sta dimostrando di saper vincere anche con il minimo scarto.

Le probabili formazioni di Levante-Atletico Madrid

LEVANTE (4-4-2): Ryan; Nacho Perez, Mandi, Ndukwe, Manu Sanchez; Brugué, Requena, Olasagasti, Thiago Fernandez; Romero, Ratkov.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Marcos Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo; Simeone, Hjulmand, Barrios, Baena; Kang-in Lee, Julian Alvarez.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2