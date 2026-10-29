Pronostico Villarreal-Espanyol: da sette volte non esiste storia

Villarreal-Espanyol è una gara dell’undicesima giornata della Liga spagnola e si gioca venerdì alle 21:00: probabili formazioni, pronostico e dove vederla.

Due vittorie di fila tra campionato e Coppa. Ma soprattutto, una striscia aperta di vittorie contro l’Espanyol che per forza di cose deve essere tenuta in considerazione.

Il Villarreal sembra aver ripreso una marcia che mai è stata quella giusta in questo primo scorcio di annata. I gialli, infatti, stanno cercando di riprendersi le posizioni di classifica che hanno caratterizzato le ultime stagioni e per via di quelli che sono stati i precedenti contro i catalani sognano di prendersi il tris di vittorie.

Il momento, in generale, è assai positivo per i padroni di casa. A differenza di quello dell’Espanyol che in settimana, tra le altre cose, è stato pure eliminato dalla Coppa Nazionale dopo i tempi supplementari dal Sestao, una squadra di Segunda Division. Insomma, anche queste sconfitte non aiutano proprio a pensare positivo, e il fatto che il Villarreal, abbia pure una qualità maggiore, non fa che dire una cosa: arriverà un’affermazione interna.

Come vedere Villarreal-Espanyol in diretta tv e streaming

La sfida Villarreal-Espanyol, gara valida per l’undicesima giornata giornata della Liga spagnola, è in programma venerdì alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Comparazione quote

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Il pronostico

Non abbiamo dubbi sulla vittoria del Villarreal, la terza di fila della propria stagione e l’ottava di fila contro l’Espanyol. La quota del gol è in calo. E ci potrebbe assolutamente stare un’affermazione interna con entrambe le formazioni a segno.

Le probabili formazioni di Villarreal-Espanyol

VILLARREAL (4-4-2): Gulacsi; Freeman, Foyth, Veiga, Cardona; Akhomach, Comesana, Gueye, Moleiro; Mikautadze, Perez.

ESPANYOL (4-2-3-1): Fortuno; El Hilali, Riedel, Cabrera, Hartmann; Exposito, Lozano; Calatrava, Hernandez, Zaragoza; Fernandez.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-1