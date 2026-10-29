Home » CALCIO » Pronostico Villarreal-Espanyol: da sette volte non esiste storia

Pronostico Villarreal-Espanyol: da sette volte non esiste storia

di

Villarreal-Espanyol è una gara dell’undicesima giornata della Liga spagnola e si gioca venerdì alle 21:00: probabili formazioni, pronostico e dove vederla.

Due vittorie di fila tra campionato e Coppa. Ma soprattutto, una striscia aperta di vittorie contro l’Espanyol che per forza di cose deve essere tenuta in considerazione.

Pronostico Villarreal-Espanyol
Pronostico Villarreal-Espanyol: da sette volte non esiste storia (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Il Villarreal sembra aver ripreso una marcia che mai è stata quella giusta in questo primo scorcio di annata. I gialli, infatti, stanno cercando di riprendersi le posizioni di classifica che hanno caratterizzato le ultime stagioni e per via di quelli che sono stati i precedenti contro i catalani sognano di prendersi il tris di vittorie.

Il momento, in generale, è assai positivo per i padroni di casa. A differenza di quello dell’Espanyol che in settimana, tra le altre cose, è stato pure eliminato dalla Coppa Nazionale dopo i tempi supplementari dal Sestao, una squadra di Segunda Division. Insomma, anche queste sconfitte non aiutano proprio a pensare positivo, e il fatto che il Villarreal, abbia pure una qualità maggiore, non fa che dire una cosa: arriverà un’affermazione interna.

Come vedere Villarreal-Espanyol in diretta tv e streaming

Come vedere Villarreal-Espanyol
Come vedere Villarreal-Espanyol in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida Villarreal-Espanyol, gara valida per l’undicesima giornata giornata della Liga spagnola, è in programma venerdì alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Villarreal è quotata 1.40 su GoldbetLottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.60 su Goldbet e Lottomatica.

Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

Non abbiamo dubbi sulla vittoria del Villarreal, la terza di fila della propria stagione e l’ottava di fila contro l’Espanyol. La quota del gol è in calo. E ci potrebbe assolutamente stare un’affermazione interna con entrambe le formazioni a segno.

Le probabili formazioni di Villarreal-Espanyol

VILLARREAL (4-4-2): Gulacsi; Freeman, Foyth, Veiga, Cardona; Akhomach, Comesana, Gueye, Moleiro; Mikautadze, Perez. 
ESPANYOL (4-2-3-1): Fortuno; El Hilali, Riedel, Cabrera, Hartmann; Exposito, Lozano; Calatrava, Hernandez, Zaragoza; Fernandez. 

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-1

Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

I giocatori della Viola

Pronostico Fiorentina-Atalanta: nel caos generale non mancano le certezze

I giocatori del Frosinone

Pronostico Frosinone-Lecce: il dato sulla prima mezz’ora da tenere d’occhio

McTominay

Pronostico Monza-Napoli, occhio Max: i brianzoli ci riescono sempre