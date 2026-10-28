Pronostico Fiorentina-Atalanta: nel caos generale non mancano le certezze

Fiorentina-Atalanta è una partita valida per la nona giornata di Serie A e si gioca giovedì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La Fiorentina sta rivivendo le stesse sensazioni della prima parte della scorsa stagione, in cui la squadra all’epoca allenata da Stefano Pioli fu protagonista di un avvio disastroso, il peggiore di sempre nella storia della Viola. Dopo otto giornate i gigliati hanno incredibilmente gli stessi punti, a malapena 4, e stazionano al terzultimo posto in classifica, a +1 sul fanalino di coda Venezia. Con la differenza, però, che in estate il ds Paratici ha speso oltre 120 milioni di euro, regalando colpi su colpi e facendo della Fiorentina una delle protagioniste assolute del calciomercato.

Paolo Vanoli, subentrato a Fabio Grosso alla quarta giornata, in un primo momento era riuscito a dare la scossa che serviva (vittoria per 4-2 a Venezia), ma da allora De Gea e compagni hanno raccolto solo un punto, frutto del pareggio casalingo con il Napoli.

La sosta per le nazionali sembrava capitasse a fagiolo per resettare tutto ed invece da inizio ottobre sono arrivate tre sconfitte di fila.

La prima, inaspettata, a Genova (1-0), e le altre due contro due avversari qualitativamente superiori alla Fiorentina, Como (1-3) e Inter (2-1). Sia contro i lariani che contro i nerazzurri la Viola è apparsa sul pezzo, determinata a fare bella figura e a invertire la rotta, ma non è bastato. E domenica scorsa a San Siro ha scelto il modo peggiore per perdere: farsi rimontare due gol dall’Inter nei minuti di recupero, dopo aver trovato il gol del vantaggio a metà ripresa con un missile di Jimenez. Offensivamente poco ispirata (gli unici gol su azione manovrata sono arrivati nel successo di Venezia), la Fiorentina continua a pagare dazio per la difesa colabrodo, la peggiore in assoluto di questa Serie A con 19 reti incassate (oltre due a partita).

Dea in emergenza

Perdere anche contro l’Atalanta nel match che fa cadere il sipario sul turno infrasettimanale significherebbe rimanere impantanati in zona rossa per chissà quanto altro tempo e Vanoli cercherà la spinta del “Franchi” (tutto esaurito) per ritrovare vigore.

La Dea è avanti in classifica ma non se la passa poi così tanto meglio. Da settembre in poi i nerazzurri hanno battuto solo il Venezia e i ciprioti del Pafos in Conference League, alimentando dubbi sull’operato di Maurizio Sarri, in carica dalla scorsa estate. Nel fine settimana gli orobici sono stati fermati dall’arrembante Frosinone al termine di un pirotecnico 4-4 in cui si sono visti i pregi ma soprattutto i difetti dei nerazzurri, tenuti a galla da un sontuoso Krstovic (doppietta per il montenegrino, già a quota 6 reti). Sarri anche a Firenze dovrà fare di necessità virtù, avendo perso pure Bellanova per infortunio. L’infermeria è affollatissima: Kessié, Hien, Kolasinac, Scalvini, Sulemana, Kossounou e Raspadori sono out.

Dall’altro lato, Vanoli potrebbe cambiare qualcosa rispetto a Milano, anche se domenica si è fatto male Pongracic e l’unico centrale, oltre a Dragusin, è Viery, dal momento che Ranieri è infortunato. Chiedono spazio sia Oulai che Pedro Gonçalves, strapagati ma per ora due oggetti misteriosi.

Come vedere Fiorentina-Atalanta in diretta tv e streaming

Fiorentina-Atalanta, in programma giovedì alle 20:45 allo stadio “Franchi” di Firenze, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

Ci sono diversi elementi che suggeriscono una partita aperta, con occasioni da entrambe le parti. La Fiorentina ha bisogno di reagire davanti al proprio pubblico, mentre l’Atalanta cercherà di sfruttare le fragilità dei gigliati per interrompere la serie negativa in trasferta. Attenzione, però, anche al peso della tradizione. I viola hanno perso soltanto due delle 25 gare casalinghe contro la Dea nell’era dei tre punti a vittoria.

Il nostro consiglio è di puntare sulla combo Gol+Over 2.5. Le difficoltà difensive di entrambe e la necessità di ritrovare punti rendono interessante una combinazione che richiede almeno tre gol complessivi e almeno una rete per squadra. Non è una giocata priva di rischi, considerando il momento poco brillante della Fiorentina in fase offensiva, ma le premesse statistiche sono invitanti.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Atalanta

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie.

ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Kristensen, Obric, Bernasconi; Pasalic, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Krstovic.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1