Home » CALCIO » Football League Cup » Pronostico Everton-Newcastle: fiducia e reazioni cercasi a Selhurst Park

Pronostico Everton-Newcastle: fiducia e reazioni cercasi a Selhurst Park

di

Everton-Newcastle è una partita del quarto turno di League Cup e si gioca giovedì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

Reagire dopo una settimana estremamente difficile: è di questo che ha bisogno l’Everton adesso che ha raggiunto il quarto turno di League Cup. Le sconfitte rimediate contro Chelsea e Arsenal hanno interrotto un avvio di stagione positivo, nel quale la squadra di David Moyes era rimasta imbattuta per sette partite consecutive in tutte le competizioni; la sfida contro il Newcastle offre l’occasione, pertanto, per ritrovare fiducia e provare a dare una direzione diversa al proprio percorso.

Newcastle
Pronostico Everton-Newcastle: fiducia e reazioni cercasi a Selhurst Park (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Per Moyes, una buona prestazione in coppa potrebbe essere importante anche per ricompattare l’ambiente. Il rapporto con una parte della tifoseria resta complicato e un cammino positivo nella competizione rappresenterebbe un’opportunità per riportare un po’ di entusiasmo. Dopo due gare senza segnare e con quattro reti incassate, i Toffees dovranno soprattutto ritrovare incisività negli ultimi metri e maggiore solidità nella propria metà campo.

Il Newcastle si presenta invece dopo il successo per 2-0 sul Crystal Palace a Selhurst Park, un risultato prezioso per interrompere una fase in cui prestazioni e risultati avevano perso brillantezza. La squadra di Matthias Jaissle può ripartire da quella vittoria per affrontare con maggiore fiducia la trasferta di Liverpool. Anche gli ospiti hanno interesse a proseguire il cammino in coppa e possono approfittare delle incertezze mostrate recentemente dall’Everton. Il precedente andamento delle due squadre suggerisce una partita in cui entrambe potrebbero trovare spazi per attaccare.

Come vedere Everton-Newcastle in diretta tv e streaming

Everton
Come vedere Everton-Newcastle in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Everton-Newcastle è in programma giovedì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv in chiaro su Como TV.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “GOL” è quotato a 1.60 su GoldbetLottomatica e a 1.61 su Sportbet.

Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

L’Everton, dicevamo, ha bisogno di una reazione dopo due sconfitte consecutive, ma è anche vero che dall’altra parte il Newcastle arriva con il morale alle stelle per via del successo contro il Crystal Palace. I padroni di casa potrebbero provare a prendere l’iniziativa davanti al proprio pubblico, lasciando però spazi che gli ospiti hanno le qualità per sfruttare.

La previsione è orientata verso una gara con entrambe le squadre a segno. L’Everton cercherà di interrompere il digiuno offensivo, mentre il Newcastle può sfruttare la fiducia ritrovata per rendersi pericoloso. Il contesto lascia pensare a una partita aperta, con occasioni da entrambe le parti.

Le probabili formazioni di Everton-Newcastle

EVERTON (4-2-3-1): Travers; O’Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko; Garner, Armstrong; Johnson, Dewsbury-Hall, Dibling; Barry.
NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Murphy, Schär, Botman, Hall; Tonali, Guimarães, Willock; Elanga, Wissa, Barnes.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1

Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

McTominay

Pronostico Monza-Napoli, occhio Max: i brianzoli ci riescono sempre

Pronostico Genoa-Juventus

Pronostico Genoa-Juventus: di nuovo stop al cammino

Thuram

Pronostico Venezia-Inter: la combo da provare nel testa-coda