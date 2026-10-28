Pronostico Everton-Newcastle: fiducia e reazioni cercasi a Selhurst Park

Everton-Newcastle è una partita del quarto turno di League Cup e si gioca giovedì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

Reagire dopo una settimana estremamente difficile: è di questo che ha bisogno l’Everton adesso che ha raggiunto il quarto turno di League Cup. Le sconfitte rimediate contro Chelsea e Arsenal hanno interrotto un avvio di stagione positivo, nel quale la squadra di David Moyes era rimasta imbattuta per sette partite consecutive in tutte le competizioni; la sfida contro il Newcastle offre l’occasione, pertanto, per ritrovare fiducia e provare a dare una direzione diversa al proprio percorso.

Per Moyes, una buona prestazione in coppa potrebbe essere importante anche per ricompattare l’ambiente. Il rapporto con una parte della tifoseria resta complicato e un cammino positivo nella competizione rappresenterebbe un’opportunità per riportare un po’ di entusiasmo. Dopo due gare senza segnare e con quattro reti incassate, i Toffees dovranno soprattutto ritrovare incisività negli ultimi metri e maggiore solidità nella propria metà campo.

Il Newcastle si presenta invece dopo il successo per 2-0 sul Crystal Palace a Selhurst Park, un risultato prezioso per interrompere una fase in cui prestazioni e risultati avevano perso brillantezza. La squadra di Matthias Jaissle può ripartire da quella vittoria per affrontare con maggiore fiducia la trasferta di Liverpool. Anche gli ospiti hanno interesse a proseguire il cammino in coppa e possono approfittare delle incertezze mostrate recentemente dall’Everton. Il precedente andamento delle due squadre suggerisce una partita in cui entrambe potrebbero trovare spazi per attaccare.

Come vedere Everton-Newcastle in diretta tv e streaming

Everton-Newcastle è in programma giovedì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv in chiaro su Como TV.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “GOL” è quotato a 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.61 su Sportbet.

Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€ Fino a 2500€ sport e casino Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 7300€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione 7300€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2500€ Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

L’Everton, dicevamo, ha bisogno di una reazione dopo due sconfitte consecutive, ma è anche vero che dall’altra parte il Newcastle arriva con il morale alle stelle per via del successo contro il Crystal Palace. I padroni di casa potrebbero provare a prendere l’iniziativa davanti al proprio pubblico, lasciando però spazi che gli ospiti hanno le qualità per sfruttare.

La previsione è orientata verso una gara con entrambe le squadre a segno. L’Everton cercherà di interrompere il digiuno offensivo, mentre il Newcastle può sfruttare la fiducia ritrovata per rendersi pericoloso. Il contesto lascia pensare a una partita aperta, con occasioni da entrambe le parti.

Le probabili formazioni di Everton-Newcastle

EVERTON (4-2-3-1): Travers; O’Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko; Garner, Armstrong; Johnson, Dewsbury-Hall, Dibling; Barry.

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Murphy, Schär, Botman, Hall; Tonali, Guimarães, Willock; Elanga, Wissa, Barnes.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1