Pronostico Venezia-Inter: la combo da provare nel testa-coda

Venezia-Inter è una partita valida per la nona giornata di Serie A e si gioca mercoledì alle 18:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Le rimonte sono diventate ormai una specialità in casa Inter e se i nerazzurri si stanno confermando, ancora una volta, dominanti in Serie A, oltre a una rosa lunghissima e di assoluta qualità, è soprattutto grazie a un carattere d’acciaio e a una forza mentale impressionante. Due caratteristiche che gli consentono di venire fuori da situazioni complicate: è già successo in diverse occasioni in questo primo scorcio di campionato e l’ultima remuntada – clamorosa – si è concretizzata domenica scorsa nel lunch match con la Fiorentina (2-1).

La Viola per 90 minuti era riuscita a resistere all’assedio dei campioni d’Italia, trovando anche il gol del vantaggio a metà ripresa con un siluro di Jimenez su uno dei rarissimi tiri in porta, ma alla corazzata di Cristian Chivu è bastata una manciata di minuti, in pieno recupero, per ribaltare tutto, approfittando di due ingenuità della retroguardia gigliata.

Il pareggio di Thuram ed il rigore decisivo di Zielinski all’ultimo respiro (dopo che l’attaccante transalpino si era procurato il tiro dal dischetto) hanno permesso all’Inter di mettere le mani sulla terza vittoria di fila in campionato e di archiviare un match che si era complicato forse anche per via della poca lucidità della Beneamata in fase realizzativa, dipesa probabilmente dai troppi impegni ravvicinati (pochi giorni prima la squadra aveva speso numerose energie in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, piegato 1-0 in inferiorità numerica).

Nicola e Chivu faranno turnover

La missione, contro il Venezia nel turno infrasettimanale, è mantenere la vetta della classifica – attualmente condivisa con la Lazio a +4 sulle seconde – ed arrivare in fiducia al derby con il Milan del prossimo weekend.

I lagunari occupano l’ultimo posto della classifica e non sono riusciti a dare continuità al primo, eclatante, successo con il Napoli perdendo di misura lo scontro diretto con il Genoa, deciso da un gol dell’ex Ellertsson (1-0). Grande amarezza per l’allenatore arancioneroverde Davide Nicola, in carica da appena due giornate: il Venezia non meritava di uscire a mani vuote da Marassi, avendo prodotto più del doppio degli xG rispetto al Grifone (0.34 contro 1.98).

Entrambi i tecnici pensano a qualche cambio tenendo conto del doppio impegno: tra i veneti Schingtienne insidia Halhal nel trio di difesa, a sinistra invece il ballottaggio è tra Mazzocchi e Haps. Dall’altro lato, Provedel confermato tra i pali mentre Dimarco si prepara a tornare titolare, con Carlos Augusto che tornerà a ricoprire il ruolo di braccetto nella difesa a tre. Chivu potrebbe dare spazio a Bonny e Stankovic, facendo riposare qualcuno in ottica Milan. Ancora assenti Pavard, Lautaro, Stones, Jones e Luis Henrique.

Come vedere Venezia-Inter in diretta tv e streaming

La sfida Venezia-Inter è in programma mercoledì alle 18:30 allo stadio “Penzo” di Venezia e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Venezia-Inter anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

L’Inter ha vinto tutte le ultime 4 sfide di Serie A giocate contro il Venezia dal 2021 in poi, concedendo appena un gol ai lagunari. Non ci aspettiamo nulla di diverso, anche se le insidie per i nerazzurri non mancano: la fame di punti degli arancioneroverdi, il turnover di Chivu in vista del derby e le tante assenze con cui deve fare i conti il tecnico rumeno. La differenza tecnica e mentale tra le due squadre però resta troppo netta, nonostante le fatiche ravvicinate e la testa già un po’ alla stracittadina. L’Inter, insomma, ha troppe armi per sbloccare la gara: anche con qualche cambio, la profondità della rosa dei campioni d’Italia garantirà il successo in una sfida da almeno due gol complessivi.

Le probabili formazioni di Venezia-Inter

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Basic, Mazzocchi; Yeboah, Adams.

INTER (3-5-2): Provedel; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Stankovic, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Thuram.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2