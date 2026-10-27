Pronostici Virtus Entella-Avellino e Cesena-Empoli: una cosa è certa in entrambe le sfide

Entella-Avellino e Cesena-Empoli sono partite della nona giornata del campionato di Serie B: formazioni, pronostico e dove vederle

Lo scorso anno l’Avellino sul campo dell’Entella si prese una vittoria assai importante. Quest’anno, però, le cose potrebbero andare anche in maniera diversa. I padroni di casa, che hanno perso contro il Mantova, davanti al proprio pubblico, nell’ultimo turno giocato, sognano di prendersi subito la rivincita, ma non sarà semplice.

L’Avellino anche ha perso, in casa contro il Padova, e pure in maniera assai inaspettata. Una sfida quindi, questa ligure, che mette in palio dei punti pesantissimi. Di certo, comunque, abbiamo una sola da dirvi. E ve la diciamo sotto nel pronostico.

L’Empoli ci ha rimesso le penne contro il Vicenza lo scorso fine settimana. Niente da fare per i toscani, che non vincono da sei partite. Ed è lo stesso numero di gare senza sorrisi pure per il Cesena, una formazione che cerca la scossa in questo match. A differenza dell’altra partita in questione, in questo caso crediamo che una vittoria interna possa venire serenamente fuori.

Come vedere Entella-Avellino e Cesena-Empoli in diretta tv e in streaming

Entella-Avellino e Cesena-Empoli in programma martedì alle 20 saranno trasmesse in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

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Comparazione quote

Il pareggio tra Entella e Avellino è quotato 3.00 su Goldbet e Lottomatica. La vittoria del Cesena sull’Empoli ha un valore di 2.15 su Goldbet, Lottomatica.

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Il pronostico di Entella-Avellino

Sarà una gara, senza dubbio, da almeno un gol per squadra. Mentre per quanto riguarda il finale occhio al pareggio che permetterebbe ad entrambe le formazioni di muovere la classifica.

Le probabili formazioni

ENTELLA (3-5-2): Del Frate; Parodi, Tiritiello, Alborghetti; Mezzoni, Franzoni, Squizzato, Benedetti, Di Mario; Cuppone, Guiu.

AVELLINO (3-5-2): Martinelli; Izzo, Venturi, Enrici; Missori, Palumbo, Palmiero, Besaggio, Moruzzi; Cheddira, Russo.



POSSIBILE RISULTATO: 1-1

Il pronostico di Cesena-Empoli

Due formazioni in crisi. Ma il Cesena, davanti al pubblico amico e sfruttando il momento negativo, e anche troppo, dell’Empoli, potrebbe riuscire a prendersi nuovamente una vittoria che manca da cinque turni.

Le probabili formazioni

CESENA (4-2-3-1): Siano; Ciofi, Ilic, Gelli, Frabotta; Bisoli, Guidi; D’Andrea, Pagano, Dalla Vecchia; Shpendi.

EMPOLI (3-5-2): Seghetti; Magnino, Romagnoli, Cauz; Zedadka, Biondini, Bandinelli, Saporiti, Corrado; Popov, Ceasay.



POSSIBILE RISULTATO: 2-1