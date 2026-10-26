Pronostico Torino-Como: nessuna voglia di rallentare

Torino-Como è una partita valida per la nona giornata di Serie A e si gioca martedì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Neppure le fatiche di Champions League sembrano poter rallentare questo Como che, nonostante gli impegni ravvicinati e il poco tempo per preparare le partite, è riuscito a rimettere il turbo in campionato vincendo le ultime due gare contro Fiorentina (1-3) e Sassuolo (2-0) e portandosi a -1 dalla Roma terza. Sabato scorso la squadra di Cesc Fabregas, senza il suo giocatore più talentuoso (Nico Paz) e con un turnover quasi totale, si è comunque imposta sui neroverdi, piegati grazie a una doppietta dell’attaccante greco Douvikas, ormai una certezza sia in Serie A che in Europa (già 5 gol in campionato per il centravanti ellenico).

Tutto ciò a pochi giorni dallo storico successo per 4-1 sul Manchester United nella coppa dalle grandi orecchie, con il Como che ha impartito una vera e propria lezione di calcio ai blasonatissimi Red Devils, togliendosi l’ennesima soddisfazione.

Fabregas ha detto che per ora preferisce non guardare la classifica ma, se i suoi dovessero riuscire mantenere questo ritmo, neanche quest’anno gli sarebbero preclusi certi traguardi. Il calendario, però, continua a non dare tregua e nel primo turno infrasettimanale la truppa guidata dal tecnico catalano dovrà vedersela con un Torino in grande spolvero, che viene da tre vittorie di fila (Udinese, Parma e Monza) e sembra crescere sotto tutti i punti di vista. Il debuttante Ignazio Abate sta facendo un ottimo lavoro, confermando ciò che si diceva su di lui quando era al timone della Juve Stabia in Serie B.

Toro in salute

I granata venerdì hanno piegato anche i brianzoli dell’ex Juric, partita dominata forse più di quanto dica il risultato finale (3-2), visto che i gol degli ospiti sono arrivati in seguito a due errori individuali. Il match, a conti fatti, è stato sempre in controllo: 17 tiri totali contro i 7 del Monza, producendo 1.36 xG e subendone appena 0.65. Con questi tre successi il Torino è volato a quota 13 punti e si sta assestando nella parte sinistra della classifica, a ridosso della zona Europea.

Contro il Como Abate non potrà contare su Mandragora (l’ex Fiorentina resterà out 10 giorni), mentre Fabregas dovrebbe riproporre Nico Paz dal 1′ dopo la panchina di sabato. Dubbi sulla convocazione di Kean.

Come vedere Torino-Como in diretta tv e streaming

La sfida Torino-Como è in programma martedì alle 20:45 allo stadio “Olimpico-Grande Torino” di Torino e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Torino-Como anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

Negli ultimi quattri precedenti tra le due squadre si sono registrate tre vittorie del Como e una del Torino, con tre No Gol su quattro. In casa quest’anno i granata hanno raccolto due vittorie e altrettante sconfitte, mentre i lariani vantano il miglior attacco esterno del torneo con 10 reti segnate lontano dal proprio stadio.

Il Como fuori casa è una quasi una sentenza, segna caterve di gol e ritrova un riposato Nico Paz, ma il Torino attraversa un momento di forma eccezionale e secondo noi non regalerà nulla, provando ad approfittare del fisiologico fiato corto degli ospiti. La doppia chance esterna abbinata al Multigol 2-4 tiene conto della vocazione offensiva di entrambe e la tendenza degli uomini di Fabregas a colpire lontano da casa, lasciando comunque spazio alla vena realizzativa del Toro davanti al proprio pubblico.

Le probabili formazioni di Torino-Como

TORINO (4-4-2): Perri; Belghali, Ismajli, Coco, Comuzzo; Vlašić, Bragança, Fitz-Jim, Cacciamani; Adams, Simeone.

COMO (4-2-3-1): Butez; Yan Couto, Jacobo Ramon, Kempf, Kaiki; Da Cunha, Milla; Caqueret, Nico Paz, Baturina; Douvikas.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2