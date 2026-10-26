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Pronostico Manchester City-Brighton: una sfida da dentro o fuori

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Manchester City-Brighton è una partita degli ottavi di finale della Coppa di Lega inglese e si gioca mercoledì alle 20:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

La Coppa di Lega offre al Manchester City l’occasione di puntare ai quarti di finale e di lasciarsi alle spalle la prima sconfitta in campionato. All’Etihad arriva un Brighton che ha dimostrato di poter competere con avversari di alto livello grazie a un gioco propositivo e a una produzione offensiva importante. La gara si disputa in partita secca: non ci sarà spazio per gestire il risultato in vista di un ritorno, e ogni errore potrebbe rivelarsi decisivo.

Manchester City
Pronostico Manchester City-Brighton: una sfida da dentro o fuori (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Il Manchester City può contare sulla qualità della rosa e sul vantaggio di giocare in casa, ma il calendario e la necessità di distribuire le energie potrebbero spingere l’allenatore a cambiare diversi elementi rispetto all’undici abituale. Anche con un turnover significativo, i padroni di casa hanno alternative sufficienti per mantenere alto il livello tecnico. La priorità sarà evitare di concedere spazi alle ripartenze e sfruttare il possesso per tenere gli avversari lontani dalla propria area.

Il Brighton arriva all’appuntamento con una proposta di gioco ambiziosa e un attacco capace di trovare la porta con continuità. La sconfitta per 2-0 contro il Liverpool ha interrotto una serie positiva, ma non cancella quanto mostrato nelle precedenti uscite. Gli ospiti potrebbero approfittare dei cambi nella formazione avversaria per rendere la partita più equilibrata, soprattutto se riusciranno a mantenere intensità e precisione nella costruzione. Il Manchester City resta favorito, ma dovrà guadagnarsi sul campo la qualificazione.

Come vedere Manchester City-Brighton in diretta tv e streaming

Brighton
Come vedere Manchester City-Brighton in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Manchester City-Brighton si gioca mercoledì alle 20:30 italiane. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

Il Manchester City ha le qualità per controllare il gioco e creare occasioni anche con una formazione rimaneggiata. Il Brighton, tuttavia, dispone di soluzioni offensive interessanti e può sfruttare eventuali disattenzioni difensive. La differenza tecnica e il fattore campo restano elementi a favore dei padroni di casa, ma non è detto che la qualificazione arrivi senza difficoltà.

La scelta è una vittoria del Manchester City, con il Brighton in grado di contribuire allo spettacolo. Il risultato di 2-1 rappresenta una previsione plausibile per una partita nella quale i padroni di casa partono avanti, ma dovranno mantenere alta la concentrazione per evitare sorprese.

Le probabili formazioni di Manchester City-Brighton

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Khusanov, Guéhi, Dias, Gvardiol; Anderson, Fernández; Ndiaye, Cherki, Doku; Haaland.
BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Kadıoğlu, Dunk, Vušković, Boscagli; Groß, Andrés; Gómez, Ayari, De Cuyper; Kostoulas.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1

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