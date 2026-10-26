I pronostici di lunedì 26 ottobre: Ligue 1, Süper Lig, Liga e Liga Portugal

I pronostici di lunedì 26 ottobre, nel massimo campionato francese si conclude l’ottava giornata con il big match tra il PSG e il Lione. Sfide interessanti anche in Turchia.
Il lunedì solitamente non ci sono posticipi di Ligue 1 ed infatti la sfida tra PSG e Lione che metterà un punto sull’ottava giornata è in realtà un “recupero”, dal momento che è stata posticipata di 24 ore per motivi di ordine pubblico dovuti alle manifestazioni in programma nel weekend a Parigi.
Il PSG come ben sappiamo è falcidiato dagli infortuni. Nella strepitosa vittoria per 4-2 contro il Barcellona in Champions League, Luis Enrique ha perso Kvaratskhelia – gravissimo l’infortunio per il georgiano, che resterà fuori per mesi – Marquinhos e Dembélé. Una squadra che al momento è probabilmente la più forte del mondo, e che gioca un calcio fantastico, ma non è un momento fortunato dal punto di vista dell’infermeria. E il Lione di Paulo Fonseca, prima di questa giornata primo in classifica (insieme a tutte le altre con 14 punti) potrebbe approfittarne per portare a casa un risultato positivo.
Negli ultimi sette scontri diretti questa partita è finita con almeno un gol per squadra. E vedendo i numeri che accompagnano le due formazioni, pensiamo che possa finire, di nuovo, in questo modo. Una gara da Gol quindi. E occhio al pareggio, per tutto quello che vi abbiamo raccontato prima è un risultato che potrebbe realmente venire fuori.
Per chi va a caccia di reti, riflettori puntati anche sulla Super Lig: c’è l’attesissimo Derby Intercontinental tra Galatasaray e Fenerbahçe ma a Istanbul si incrociano pure il Besiktas di Vincenzo Italiano e il Basaksehir, altra formazione della metropoli sul Bosforo.
Pronostici: la scelta del Veggente
• 1+OVER 2.5 in Besiktas-Istanbul Basaksehir, Super Lig, ore 17:00
Vincenti
- CSKA SOFIA O PAREGGIO (in CSKA Sofia-Ludogorets, Parva Liga Bulgaria, ore 18:30)
- UNIVERSITATEA CRAIOVA (in Sepsi-Universitatea Craiova, Superliga Romania, ore 19:00)
- BENFICA (in Santa Clara-Benfica, Liga Portugal, ore 19:45)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- PSG-Lione, Ligue 1, ore 20:30
- Flamengo-Atletico Mineiro, Brasileirao, ore 00:00
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Rizespor-Trabzonspor, Super Lig, ore 17:00
- Copenaghen-Odense, Superligaen, ore 19:00
- Galatasaray-Fenerbahçe, Super Lig, ore 19:30
Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 7.33 GOLDBET; 7.36 SPORTBET; 7.33 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• X2+GOL in Siviglia-Osasuna, Liga, ore 21:00
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