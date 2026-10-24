Pronostico Lecce-Juventus: in Salento finisce sempre così

Lecce-Juventus è una partita dell’ottava giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

L’atmosfera continua ad essere pesante in casa Juventus. In settimana neppure l’Europa League è riuscita a rasserenare l’ambiente: il Rennes ha strappato un pari (2-2) all’Allianz Stadium al termine di un incontro giocato a viso aperto da entrambe le squadre e che ha visto il tecnico bianconero Luciano Spalletti effettuare altri esperimenti, come per esempio quello delle due punte (Woltemade e Kolo Muani insieme dal 1′), richiesto a gran voce dalla piazza e dagli addetti ai lavori.

La Signora però, nel complesso, non ha particolarmenete convinto. I tifosi si aspettavano ben altro dopo la terribile sconfitta patita domenica scorsa in campionato contro la Lazio, dominante a Torino (0-3) contro un avversario che fa una fatica tremenda a concretizzare e a tradurre in occasioni limpide la mole di gioco prodotta. La Juve ha segnato a malapena 9 gol in 7 giornate: un dato inaccettabile per un club che ambisce a diventare nuovamente una contender per lo scudetto.

Fatto sta che Spalletti e i suoi sono momentaneamente noni in classifica, con un divario già importante da colmare nei confronti delle dirette concorrenti: le capoliste Inter e Lazio sono a +8.

L’allenatore toscano ha la fiducia della società ma un eventuale passo falso a Lecce potrebbe anche far cambiare idea ai dirigenti, con il “fantasma” di Antonio Conte che continua ad aleggiare sull’ex tecnico di Roma e Napoli.

Problemi in mezzo per Di Francesco

I salentini, dal canto loro, arrivano a questo match in uno stato psicofisico sicuramente migliore: lunedì scorso hanno travolto con un netto 3-0 l’Udinese, conquistando il terzo successo stagionale, il secondo in trasferta in questo campionato.

La squadra di Eusebio Di Francesco si è dunque portata a +5 sulla zona rossa, numeri in perfetta linea con l’obiettivo salvezza. Contro la Juventus l’allenatore giallorosso dovrà tuttavia fronteggiare un’emergenza a centrocampo, dove agli infortuni di Ilic e Berisha si è aggiunto anche quello di Coulibaly. Infermeria affollata pure per Spalletti, che dopo la sfida con il Rennes ha perso anche Gonzalez e Celik. Davanti rivedremo le due punte, supportate da uno tra Alajbegovic e Zhegrova.

Come vedere Lecce-Juventus in diretta tv e streaming

Lecce-Juventus è in programma domenica alle 18:00 allo stadio “Via del Mare” di Lecce e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Lecce-Juventus anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

Salentini vincenti solo una volta nelle ultime 20 sfide di A contro la Juventus dal 2004 a oggi (5 pareggi, 14 sconfitte), ma non era mai successo che i giallorossi affrontassero la Signora dall’ottava giornata in avanti con meno di tre punti di distacco in classifica.

La sensazione è che non sarà una passeggiata uscire con il bottino pieno dal “Via del Mare” per i bianconeri, alle prese con numerosi problemi, sia di infortuni che di identità e fiducia nei propri mezzi. Ad ogni modo, il tecnico di Certaldo non ha più bonus a disposizione: giocare con l’acqua alla gola rende questa trasferta un campo minato, ma la differenza di tasso tecnico e la necessità viscerale di fare risultato dovrebbero far pendere l’ago della bilancia dalla parte di Madama. Il Lecce in casa concede sempre qualcosa – tutte le gare casalinghe di campionato dei salentini sono finite con almeno tre gol complessivi – e la Juve con le due punte ha più peso offensivo: il successo esterno o la doppia chance con almeno tre gol totali sono le opzioni più adatte per coprire la fame di riscatto bianconera.

Le probabili formazioni di Lecce-Juventus

LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ngom, Maleh; N’Dri, Geubbels, Fatah.

JUVENTUS (3-4-1-2): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí; McKennie, Sarr, Douglas Luiz, Cambiaso; Alajbegovic; Kolo Muani, Woltemade.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2